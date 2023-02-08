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開賣了！嘉縣首間古蹟星巴克 進駐林懷民老家「培桂堂」
國際連鎖星巴克嘉義縣開店地點，不再只選人多鬧市，繼去年元月在中埔鄉農會金蘭分部，活化轉型穀倉農創園區，開幕全台唯一老穀倉星巴克；星巴克進駐縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，上午開幕，成為縣內首間古蹟星巴克。
新港鄉議員黃啟豪臉書開心公布，雲門舞集創辦人林懷民老家，縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，今天起星巴克進駐，成為星巴克新港門市，也是嘉義縣首間古蹟星巴克。星巴克官網公告，星巴克新港門市上午9點半開幕！邀你一起探訪咖啡之旅，保留地方歷史與記憶，保存、活化建築。
門市結合新舊交織、中西合併，舊宅融合洋式與日式及閩式樣貌，在古宅磚瓦牆上留下斑駁的痕跡，都在傾訴著它歷史故事；門市地址:縣新港鄉大興路19號，門市活動有開幕優惠送贈品，詳情連結星巴克網站查詢https://reurl.cc/kq4LKK。
元月初開放的嘉義縣定古蹟，90年前興建的新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」，沒有大宅院華麗氣派，每天吸引大批民眾參訪，在典雅樸靜培桂堂休閒、沈澱，有如回到生命中美好日子，民眾大讚「感覺好舒服！」
中埔鄉農會金蘭分部，活化轉型穀倉農創園區，有農特產品「穰穰直賣所」、藝術品展示空間，出租星巴克營造成全台唯一老穀倉星巴克，去年元月29日上午舉行開幕剪綵，農委會陳吉仲誇讚中埔農會老穀倉，活化轉型農創園區是全國典範，要請各地農會學習。
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