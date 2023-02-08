使用近17年 南科地下停車場下月起將收費

使用已17年南科園區地下停車場，下月1日起將實施停車收費，汽車及重機停放逾12小時每小時20元，一般機車仍維持免費。民眾表示，除讓多數人便利，也可提高停車周轉率兼顧使用者付費原則，會全力支持。

該地下停車場位於南科管理局至南科商場間，2006年取得使用執照，汽車停車位有406席（含一般車位375、無障礙車位14、親子車位9、綠能優先8)；機車停車格444個(含一般車位438、無障礙車位6)，位處南科園區核心地帶，且可避免愛車風吹日曬，使用率越來越高。

不過南科管理局也發現，有些車位遭長期停放，一停就好幾天，有如私人停車位，甚至車子表面都已堆積厚厚灰塵，經考量後決定遏止歪風。

南科管理局說，並非以營利為目的，主要為兼顧民眾便利與落實使用者付費原則，實施停車收費，本月13日至月底為試營運，柵欄機會開始運作，暫免收費。3月1日起開始收費，一般機車仍維持免費，汽車及重機前12小時免費，第13小時起每小時收費20元，收費無上限。