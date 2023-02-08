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義竹博士鄉長推動車泊旅遊 找友人探勘車泊划船景點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
義竹鄉首位博士鄉長黃政傑（右二）元宵節，找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點。圖／林明傑提供
義竹鄉首位博士鄉長黃政傑（右二）元宵節，找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點。圖／林明傑提供

嘉義縣義竹鄉首位博士鄉長黃政傑上任，看好車泊、划船旅行新風潮，為吸引遊客，帶動地方創生繁榮，吸引年輕人返鄉，日前元宵節找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點，因應配合布袋澎湖海上藍色公路，清明節客輪復航，先完成友善車泊划船景點設施吸客。

元宵假期，黃政傑找划獨木舟好友嘉縣水域遊憩協會理事長、中正大學教授林明傑，台北陳金桂、台中劉瑞麒，探勘旅遊資源，並與新富村長林福傳、社區發展協會理事長，討論新富村月牙灣創生及未來藍圖。

林明傑說，義竹可以規畫為車泊、划船、控蕃薯窯的景點。目前公所正規畫運動公園與忠義元帥廟做為車泊友善點，設置投幣式熱水器就可上路。埤頭公園與月牙灣可規畫初級、中級划船點，干仔寮河堤可做高級划船點供划船好手划船到海口。

公所也正規畫魚卷、市場小吃與玉米吊飾做特色商品，並規畫河堤單車道與古蹟故事單車道，義竹未來假日將湧入休閒人潮。黃政傑說，車泊旅遊需要友善車泊及衛浴設施環境，連接相鄰布袋商港部分先做，吸引布袋商港清明節客輪復航遊客，來義竹車泊旅行消費。

黃政傑說，另條車泊旅遊路線，沿著官順、官和、過路、埤新及新富村月牙灣，有很好的地理環境與資源，將與縣府綜規處協調，爭取地方創生計畫，活化閒置新富分校，提供車泊族友善設施環境，這部分需利用學校房舍，動用經費，希望能在暑假完成。

義竹鄉首位博士鄉長黃政傑元宵節，找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點。圖／林明傑提供
義竹鄉首位博士鄉長黃政傑元宵節，找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點。圖／林明傑提供
義竹鄉首位博士鄉長黃政傑（後排左二）元宵節，找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點。圖／林明傑提供
義竹鄉首位博士鄉長黃政傑（後排左二）元宵節，找多位愛好車泊旅遊、戶外活動好友，探勘車泊划船景點。圖／林明傑提供

黃政傑 單車

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