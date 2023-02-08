山櫻花盛開 嘉市社大前校長推薦這處秘密森林優質景色

山櫻花盛開，想避開遊客擁擠賞花景點，嘉義市文化局前局長、社大前校長賴萬鎮，推薦位於中埔鄉石硦林場桶頭山麓的白石馬露營區，堪稱全台最優質、視野最開闊、景色最壯麗、距離嘉義市區最近，目前櫻花盛開，更添風情。

71歲賴萬鎮，職場歲月都在文教領域，12年前在社大開課「遊學台灣」受歡迎，課程結束，學員欲罷不能，倡議組社團走讀台灣，依22縣市368鄉鎮市區，成立「368台灣遊學團」，每月出團趴趴走，至今遊走3分之2鄉鎮市區，實踐行萬里路終身學習，每周1天與朋友就近到石硦林場休閒踏青。

賴萬鎮說，石硦林場由西拉雅國家風景區管理處接管維護，設施景觀煥然一新，步道好走，景色美，連接白石馬露營區，可遠眺蘭潭、仁義潭，視野最開闊、景色最壯麗，森呼吸紓壓好健康，現在山櫻花盛開。

西拉雅風管處說，石硦林場位於阿里山下，座落中埔鄉桶頭山，這一處秘密森林面積30餘公頃，為近郊自然生態區，海拔高度從300公尺到600餘公尺，全區屬亞熱帶的闊葉林，沿石溪畔鬱蓊而上。