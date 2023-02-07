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鹽水蜂炮多人燒燙傷 南市府將開罰「偷炸」炮城

中央社／ 台南7日電
台南鹽水蜂炮活動5日元宵夜進入施放最高峰，卻造成多人燒燙傷送醫。 圖／中央社
台南鹽水蜂炮活動5日元宵夜進入施放最高峰，卻造成多人燒燙傷送醫。 圖／中央社

台南元宵鹽水蜂炮達最高潮，卻造成多人燒燙傷送醫；台南市消防局今天查出一座炮城未提出施放申請，將依法開罰。

2月5日元宵夜是台南鹽水蜂炮施放最高潮，但當天晚上發生多人遭蜂炮炸出燒燙傷，其中1名男子未穿防護衣造成全身多處灼傷，1名少年也被蜂炮打到左眼。

台南市副市長趙卿惠今天前往成大醫院及奇美醫學中心探視4名因蜂炮而燒燙傷的民眾，在病床玻璃窗外以電話向患者加油打氣，期望病況儘快穩定。

台南市消防局今晚也發布新聞稿指出，多人因參加鹽水蜂炮造成燒燙傷，其中一座炮城未提出施放申請，將依違反台南市爆竹煙火施放管制自治條例，處以新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台南市長黃偉哲表示，台南市爆竹煙火施放管制自治條例明定，蜂炮炮城施放應依規定申請許可，並禁止使用主體以塑膠體製造的飛行類一般爆竹煙火，消防局也會派員檢查及嚴格執行。

鹽水蜂炮 元宵 台南

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