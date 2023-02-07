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戲劇化喜劇收場！中華電信台南北門門市不撤了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
中華電信台南北門門市原下月1日撤點確定已取消，地方鬆了一口氣。記者謝進盛／攝影
中華電信台南北門門市原下月1日撤點確定已取消，地方鬆了一口氣。記者謝進盛／攝影

中華電信台南北門門市因業務量低不敷成本，原公告下月1日起關門，地方反彈不已，全區10里里長連署一致反對，昨與業者開會後撤點出現轉機；今更傳來確定不撤了好消息，地方開心說心情如洗三溫暖七上八下。

據知，中華電信北門門市原規畫3月1日業務併入鄰近學甲、將軍區，實體門市撤點，經向中華電信台南營運處詢問時業者一度否認，多名里長打探確有其事，經立委林俊憲、市議員謝舒凡、北門區公所協助，昨天邀業者在公所開會，北門區全區10名里長出席連署反對，市府觀旅局前局長郭貞慧也到場力挺，希望事件有轉圜空間。

北門區長張政郎、文山里長李英信等人說，北門區地處偏北，人口外流嚴重，大都是老人與小孩，一旦撤點，電信業務洽詢更不方便。

據知，中華電信目前實體門市已委外經營，北門門市日臨櫃人數不到10人，會中業者也建議可由超商或金融機關繳費降低衝擊。

不過地方認為，電信臨櫃有實際需求堅決反對。還有里長認為，中華電信雖民營化，有一定公股，應有企業責任，必要時可調整營業時間，如一周改為3天或其他彈性方式因應。

眼看地方反彈聲浪大，業者同意原3月1日撤點先暫緩作業，後續命運未卜，地方心情仍忐忑。

「一切回到原點，不會關門了！」張政郎今下午開心說，已接到中華電信台南營運處最新回應，他轉述說，基於照顧弱勢鄉親，全面評估後決定打消關門，這是鄉親們最樂見的喜劇收場，感謝正面回應在地民意。

北門 台南 議員

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