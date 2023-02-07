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嘉市府一級主管一次換6個 黃敏惠第4任團隊成形

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今天下午發布6個局處的局處長人事。本報資料照片
嘉義市政府今天下午發布6個局處的局處長人事。本報資料照片

嘉義市長黃敏惠去年成功連任後，表示一級主管會適度調整，已簽署人事令，市府下午將發布異動，總計環保局、地政處、民政、都發、行政、社會處的局處長都換人，其中，AECOM台灣區策略發展總監許懷群接都發處長、嘉南藥理大學專技講師黃毅晨接社會處長，是新面孔。

據了解，市府地政處長饒嘉博退休，民政處長劉美鳳、都發處長黃緒信調都調任參議。

市府行政處長陳光興接任地政處長、環保局長蕭令宜接任行政處長、社會處長林家緯接任民政處長，市府秘書李佳禾接環保局長。

新加入嘉市府團隊部分，AECOM台灣區策略發展總監許懷群接都發處長、嘉南藥理大學專技講師黃毅晨接社會處長，除了許懷群13日報到，其餘都是9日報到。

市長黃敏惠上任後，首次發布人事為盧怡君回任文化局長，此次一次調動6個局處，第4任團隊成形。

黃敏惠 嘉義

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