雲林這鄉鎮二登「節電王」 他每天行程滿檔都在做這事

雲林縣年度「節電王」出爐！全縣用戶比拚夏季用電量，斗六市短短3個月就省下493萬4684度，估算相當於1360戶住家一年的用電量，節電率達20.25％，台電雲林區處頒發冠軍獎座，斗六市長林聖爵笑說「出招果然有效！」今也至長平社區分享撇步，做到生活上的小招就能立大功。

台電雲林區處連年舉辦「節電績優行政區選拔」，至今約有442萬戶參與響應，去年度總節電量高達18億度，比前年度成長2成，創下近5年新高的紀錄，藉由20鄉鎮相互良性競爭，斗六市成功擊敗前1年度王者莿桐鄉，再度刷新最高節電數，抱回冠軍獎座，也是目前唯一獲獎2次的行政區。

斗六市公所表示，市內17個據點、22處長青食堂分別辦理課程與烹飪，公所每年補助6000元水電費，不過各地方人數、課程及活動時間不一，有些僅需百元，部分可能逾千元，在節流前提下，勢必得設法減少開支。

長平社區理事長趙翊廷說，社區活動中心全面汰換老舊家電或電器，現均採用有節能標章的機種，冷氣在冬季時會關閉相對變壓器，飲水機會設定開機、休眠時間，省電兼顧安全性，也改用LED燈管並隨手關燈，除了自己做到，當與其他社區一起活動時，也會交流彼此經驗。

斗六市長林聖爵無論平假日都行程滿檔，他透露，其實自己也沒去哪裡，人就在各地宮廟、社區宣導節電，尤其長者學習力很強、配合度也高，透過他們影響家人的生活習慣最快最直接，過去也曾推動「節電愛麗絲」，在垃圾車出勤收運時播放宣導廣播，潛移默化大家節電。