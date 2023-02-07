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國產軍商用無人機展示 嘉義縣長翁章梁：爭取打造無人機矽谷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
會場展示雷虎科技、經緯航太、希望創新等產業，研製的各式各樣國產自製軍商用、物流、農用噴藥、巡檢、群飛表演等不同用途無人機型。記者魯永明／攝影
會場展示雷虎科技、經緯航太、希望創新等產業，研製的各式各樣國產自製軍商用、物流、農用噴藥、巡檢、群飛表演等不同用途無人機型。記者魯永明／攝影

嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，去年蔡英文總統主持揭牌啟用，宣告無人機國家隊成軍，35家產官學研單位進駐，成立亞洲無人機創新園區廠商協進會， 知名電視財經節目主持人、財金文化公司董事長謝金河上午帶數十名國內投資菁英考察，參觀國產無人機展示，看好軍商用無人機發展潛力，除雷虎科技股票上市，經緯航太科技公司也計畫6月重新掛牌上市。

縣長翁章梁帶經發處長江振瑋到場歡迎簡報，翁章梁說，亞創中心是停用廢棄台體大太保分校大樓重新裝修使用，目前進駐35家產官學研單位，俄烏戰爭顯示無人機軍工產業自主重要性，是國家扶植戰略性產業，他向總統爭取國家無人機產業，比照亞洲矽谷開發模式。

亞創中心將做物流、數據、空域測試，未來生產製造基地民雄航太園區，預定2025年底成形，未來無人機產業將與嘉科園區無人載具連接，中央與地方協力，從法令制度等各方面規畫，阻絕紅色供應鏈，尤其關係資安、國安關鍵零組件國產自製。

無人機國家隊長兼亞創廠協會理事長、經緯航太科技公司創辦人羅正方簡報說，軍民通用無人機將成為另一座護國神山，寓軍於民，儲力於業，預估全球無人機市場規模，10年內達到1400億美元，巡檢與物流用途是國際無人機應用方向，3年內全國公部門需求估計300億元。謝金河說，無人機戰略產業前景，需民間資金、人才投入共同發展，他看好翁章梁帶領轉型農、工、觀光大縣。

會場展示雷虎科技、經緯航太、希望創新等產業，研製的各式各樣國產自製軍商用、物流、農用噴藥、巡檢、群飛表演等不同用途無人機型，其中經緯研製「戰神ＭＡＲＳＧＲＨ-1戰術偵搜無人直升機」受注目。

會場展示雷虎科技、經緯航太、希望創新等產業，研製的各式各樣國產自製軍商用、物流、農用噴藥、巡檢、群飛表演等不同用途無人機型。記者魯永明／攝影
會場展示雷虎科技、經緯航太、希望創新等產業，研製的各式各樣國產自製軍商用、物流、農用噴藥、巡檢、群飛表演等不同用途無人機型。記者魯永明／攝影
會場展示經緯航太公司研製「戰神ＭＡＲＳＧＲＨ-1戰術偵搜無人直升機」受注目。記者魯永明／攝影
會場展示經緯航太公司研製「戰神ＭＡＲＳＧＲＨ-1戰術偵搜無人直升機」受注目。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁(左)送阿里山高山茶伴手禮歡迎帶領參訪的財金文化公司董事長謝金河(右)。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁(左)送阿里山高山茶伴手禮歡迎帶領參訪的財金文化公司董事長謝金河(右)。記者魯永明／攝影
無人機國家隊長兼亞創廠協會理事長、經緯航太科技公司創辦人羅正方簡報。記者魯永明／攝影
無人機國家隊長兼亞創廠協會理事長、經緯航太科技公司創辦人羅正方簡報。記者魯永明／攝影

翁章梁 俄烏戰爭 嘉義

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