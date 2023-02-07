國產軍商用無人機展示 嘉義縣長翁章梁：爭取打造無人機矽谷

嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，去年蔡英文總統主持揭牌啟用，宣告無人機國家隊成軍，35家產官學研單位進駐，成立亞洲無人機創新園區廠商協進會， 知名電視財經節目主持人、財金文化公司董事長謝金河上午帶數十名國內投資菁英考察，參觀國產無人機展示，看好軍商用無人機發展潛力，除雷虎科技股票上市，經緯航太科技公司也計畫6月重新掛牌上市。

縣長翁章梁帶經發處長江振瑋到場歡迎簡報，翁章梁說，亞創中心是停用廢棄台體大太保分校大樓重新裝修使用，目前進駐35家產官學研單位，俄烏戰爭顯示無人機軍工產業自主重要性，是國家扶植戰略性產業，他向總統爭取國家無人機產業，比照亞洲矽谷開發模式。

亞創中心將做物流、數據、空域測試，未來生產製造基地民雄航太園區，預定2025年底成形，未來無人機產業將與嘉科園區無人載具連接，中央與地方協力，從法令制度等各方面規畫，阻絕紅色供應鏈，尤其關係資安、國安關鍵零組件國產自製。

無人機國家隊長兼亞創廠協會理事長、經緯航太科技公司創辦人羅正方簡報說，軍民通用無人機將成為另一座護國神山，寓軍於民，儲力於業，預估全球無人機市場規模，10年內達到1400億美元，巡檢與物流用途是國際無人機應用方向，3年內全國公部門需求估計300億元。謝金河說，無人機戰略產業前景，需民間資金、人才投入共同發展，他看好翁章梁帶領轉型農、工、觀光大縣。