斗六市2022年夏季節省近500萬度 榮登雲林節電王
台電公司去年舉辦節電績優行政區選拔，斗六市去年夏季6月至9月節省近500萬度電，相當於1360戶住家一年的用電．成為雲林縣20鄉鎮市節電度數最高行政區，登雲林縣節電冠軍。
斗六市長林聖爵今天告訴中央社記者，市公所為了號召市民一起節能減碳，前年推動「節電愛麗絲」計畫，當垃圾車進行清運作業時，配合播放節電宣導廣播，讓市民知曉家戶節電小撇步，去年再推宮廟慶典暨節電宣導活動，深入宮廟宣導減能減碳的觀念。
除了斗六市公所宣傳外，社區也落實節電的小撇步，汰換節能家電以減少電費支出；斗六市長平社區理事長趙翊廷指出，淘汰使用老舊的飲水機和電冰箱，改用有節能標章的家電，燈管也更換省電的LED燈管，且隨手關燈，另外開冷氣時搭配電風扇使用。
台電雲林區處發布新聞稿指出，台電公司去年舉辦節電績優行政區選拔，斗六市在去年6月到9月總共節省下493萬4684度電，節電率達20.25%，節電量相當於1360戶住家一年的用電，榮登雲林縣節電冠軍。
台電表示，參加節電活動的民眾，每節省1度電，即可自登錄日起各期電費獲得新台幣0.6元的節電獎勵金，每期獎勵金從84元起跳，一年6期電費單只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金。
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