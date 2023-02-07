穿越時光隧道！從阿嬤家文物展到數位性別暴力的省思

性別暴力防治已成國際人權與性別平權的重要施政議題，更是歷次CEDAW國家報告中的重要內容，台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，結合南市政府、人權教育資源中心及業界，集結台灣慰安婦歷史重要的文物史料、作品及影片，今起舉辦文物展。

性平會理事長曾靖雯表示，特展以「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」為主題，以被害人為中心，以阿嬤們遭受性暴力的歷史傷痕至走出悲傷的療癒過程為主軸；期待透過「阿嬤家」文物展，不僅讓性別暴力倖存者，也讓更多你我，由此獲得滋養與啟發，尊重每個生命個體，學習體諒陪伴關懷受創心靈，重新找回自我的價值與能量。

「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展，今天在南市客家文化會館2樓舉辦開幕茶會，南市客委會主委古秀妃、婦全會理事長陳秀峯、性平會理事長曾靖雯、婦援會董事長葉德蘭及相關性平、人權團體及相關代表出席。

南市性平會表示，藉由此展覽，除了可一覽當年歷史的軌跡，也可感受到阿嬤們在走過創傷的療癒歷程，希望透過文字與影像，來感受阿嬤們的生命經驗故事；也透過藝術及創作，實行暴力預防及人權教育，讓下一代學習性別平權及尊重人我關係。