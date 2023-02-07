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穿越時光隧道！從阿嬤家文物展到數位性別暴力的省思

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影

性別暴力防治已成國際人權與性別平權的重要施政議題，更是歷次CEDAW國家報告中的重要內容，台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，結合南市政府、人權教育資源中心及業界，集結台灣慰安婦歷史重要的文物史料、作品及影片，今起舉辦文物展。

性平會理事長曾靖雯表示，特展以「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」為主題，以被害人為中心，以阿嬤們遭受性暴力的歷史傷痕至走出悲傷的療癒過程為主軸；期待透過「阿嬤家」文物展，不僅讓性別暴力倖存者，也讓更多你我，由此獲得滋養與啟發，尊重每個生命個體，學習體諒陪伴關懷受創心靈，重新找回自我的價值與能量。

「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展，今天在南市客家文化會館2樓舉辦開幕茶會，南市客委會主委古秀妃、婦全會理事長陳秀峯、性平會理事長曾靖雯、婦援會董事長葉德蘭及相關性平、人權團體及相關代表出席。

南市性平會表示，藉由此展覽，除了可一覽當年歷史的軌跡，也可感受到阿嬤們在走過創傷的療癒歷程，希望透過文字與影像，來感受阿嬤們的生命經驗故事；也透過藝術及創作，實行暴力預防及人權教育，讓下一代學習性別平權及尊重人我關係。

新舜營造公司董事長張昭鎮及南晃交通器材工業公司董事長鄭丞焜指出，雖然經營男性從業人員占多數的傳統產業，但相當重視聯合國永續發展目標中的性別平權與和平正義，導入作為企業指引。台南北區扶輪社與國際崇她台南社、台南鳳凰社，更是長期投入婦幼人權的公益服務，支持性別平等及性別暴力防治不遺餘力。展期至2月26日，每週一休館。

台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市性別平等促進會、台灣婦女團體全國聯合會與婦女救援基金會，舉辦「穿越時光隧道–從阿嬤家的文物展到數位時代性別暴力的省思」特展。記者鄭惠仁／攝影

阿嬤 文物 人權

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