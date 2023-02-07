快訊

恭喜！李昇基宣布結婚 爭議對象「曾被粉絲要求分手」

病例連四降 今本土+2萬2980例 下降28.2%

國家隊到達土耳其了！特搜隊40人落地伊斯坦堡機場畫面曝光

台南自由車場爭取重建 林俊憲：難以想像破舊面貌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市自由車場老舊，已荒廢16年，地方要求重建。記者鄭惠仁／攝影
台南市自由車場老舊，已荒廢16年，地方要求重建。記者鄭惠仁／攝影

台南市自由車場為國內首座自由車專用場地，但多年來缺乏整修，除了場內樹木聳天、賽道也龜裂及剝落，嚴重影響選手訓練與培訓，立委林俊憲爭取經費重建，體育署今天現勘，並表示，會列入優先，全力支持及協助，打造國內首座符合國際規範與潮流的自由車場。

林俊憲表示，南市自由車場於1970年興建，已超過50年，也曾培育出世界金牌選手，但2007年舉辦全國運動會後，沒有大筆經費挹注改善，場地環境雜草叢生，更有高聳的樹木，目前賽道龜裂，很難想像這是台灣首座自由車場，更離譜的是場地內建物無建照及使用執照。為此爭取重建經費，希望把與國際規範不同的400公尺賽道，改為符合國際規範的250公尺賽道，也有利於訓練及成績表現。

台南市自由車場位於南區體育園區內，緊鄰大林軟式網球場及足球場，基地面積4652坪，勘察中發現賽道壓克力樹脂鋪面剝落、伸縮縫凹陷、建物明顯斑駁、浴廁缺乏無障礙空間規畫。重建經費2億多元，其中自由車練習場工程1億5千多萬，加上電器消防機電設備工程及非工程費用，總經費約需2億元。

林俊憲與自由車協會總幹事施茂彬、體育署主任秘書呂宏進、體育局長陳良乾、市議員林依婷、李啟維、蔡筱薇等人參與會勘。呂宏進表示，已向行政院爭取經費，但還未核定下來，等經費下來，請南市府提出申請，也將列入優先並全力支持，希望能在台南打造首座符合國際規範的250公尺自由車場。林俊憲說，之前已經向行政院爭取，也獲正面回應，能爭取到的機會很大，希望能早日重建，培育更多優質選手。

立委林俊憲爭取重建台南自由車場，體育署官員到現場會勘。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲爭取重建台南自由車場，體育署官員到現場會勘。記者鄭惠仁／攝影

體育 林俊憲 台南

延伸閱讀

地方連署衝擊大不要走！中華電信台南北門門市命運未卜

馬英九盼兩岸關係回到10年前 綠委諷原來他是反習大將

陳建仁接閣揆？ 王鴻薇：走了一個騙神明來一個騙天主的

藍委反對美軍售火山布雷系統 綠委酸：難道要改鋪紅地毯

相關新聞

地方連署衝擊大不要走！中華電信台南北門門市命運未卜

業務量低不敷成本，中華電信台南北門門市原下月1日起關門，消息傳出地方譁然，經地方與業者緊急開會暫緩，但後續命運未卜，不少...

家樂福北門店將熄燈 在嘉義民族路這大樓新開店？市府回應了

家樂福嘉義北門店昨天在店內放公告，將於26日晚間11點結束營業，原因為租約到期，據了解，市府要在該處新建總圖書館；外傳家...

穿越時光隧道！從阿嬤家文物展到數位性別暴力的省思

性別暴力防治已成國際人權與性別平權的重要施政議題，更是歷次CEDAW國家報告中的重要內容，台南市性別平等促進會、台灣婦女...

台南自由車場爭取重建 林俊憲：難以想像破舊面貌

台南市自由車場為國內首座自由車專用場地，但多年來缺乏整修，除了場內樹木聳天、賽道也龜裂及剝落，嚴重影響選手訓練與培訓，立...

台捷交流再進一步 台文館與捷克帕維爾圖書館今簽MOU

台捷交流再進一步，國立台灣文學館與捷克布拉格哈維爾圖書館，今天簽署兩館合作備忘錄（MOU），透過文學交流建立更緊密堅實的...

雲林「雙B計畫」啟用 罩這群人止飢受凍

雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善率領23局處，與多個民間團體合作，透過公部門整合及普查，找出潛在獨老和弱勢，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦