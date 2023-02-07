台南自由車場爭取重建 林俊憲：難以想像破舊面貌
台南市自由車場為國內首座自由車專用場地，但多年來缺乏整修，除了場內樹木聳天、賽道也龜裂及剝落，嚴重影響選手訓練與培訓，立委林俊憲爭取經費重建，體育署今天現勘，並表示，會列入優先，全力支持及協助，打造國內首座符合國際規範與潮流的自由車場。
林俊憲表示，南市自由車場於1970年興建，已超過50年，也曾培育出世界金牌選手，但2007年舉辦全國運動會後，沒有大筆經費挹注改善，場地環境雜草叢生，更有高聳的樹木，目前賽道龜裂，很難想像這是台灣首座自由車場，更離譜的是場地內建物無建照及使用執照。為此爭取重建經費，希望把與國際規範不同的400公尺賽道，改為符合國際規範的250公尺賽道，也有利於訓練及成績表現。
台南市自由車場位於南區體育園區內，緊鄰大林軟式網球場及足球場，基地面積4652坪，勘察中發現賽道壓克力樹脂鋪面剝落、伸縮縫凹陷、建物明顯斑駁、浴廁缺乏無障礙空間規畫。重建經費2億多元，其中自由車練習場工程1億5千多萬，加上電器消防機電設備工程及非工程費用，總經費約需2億元。
林俊憲與自由車協會總幹事施茂彬、體育署主任秘書呂宏進、體育局長陳良乾、市議員林依婷、李啟維、蔡筱薇等人參與會勘。呂宏進表示，已向行政院爭取經費，但還未核定下來，等經費下來，請南市府提出申請，也將列入優先並全力支持，希望能在台南打造首座符合國際規範的250公尺自由車場。林俊憲說，之前已經向行政院爭取，也獲正面回應，能爭取到的機會很大，希望能早日重建，培育更多優質選手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言