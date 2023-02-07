地方連署衝擊大不要走！中華電信台南北門門市命運未卜
業務量低不敷成本，中華電信台南北門門市原下月1日起關門，消息傳出地方譁然，經地方與業者緊急開會暫緩，但後續命運未卜，不少長輩憂心忡忡，希望調整營業時間因應。
據知，日前地方傳聞中華電信北門門市將關門，業務併入鄰近學甲、將軍區，經向中華電信台南營運處詢問時否認上情，多名里長持續追查確認，立委林俊憲、市議員謝舒凡、北門區公所協助，昨邀業者開會，北門區全區10名里長出席連署，認為貿然結束營業衝擊地方，除市府觀旅局前局長郭貞慧也到場力挺，希望事件有轉圜空間。
北門區長張政郎、文山里長李英信等人說，北門區地處偏遠，人口外流嚴重，大都是老人與小孩，一旦撤點，電信業務洽詢更不方便，希望業者基於社會責任，不要僅著眼商業利益。
據知，中華電信目前實體門市已委外經營，北門門市日臨櫃人數不到10人，業者也建議可由超商或金融機關繳費。
不過不少里長認為鄉下地方電信臨櫃有實際需求，在地方建議可調整營業時間，如一周改為三天或其他方式因應，在地方堅持下，原3月1日撤點暫緩，至於後續仍要全盤考量因應。
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