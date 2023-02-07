台捷交流再進一步 台文館與捷克帕維爾圖書館今簽MOU

台捷交流再進一步，國立台灣文學館與捷克布拉格哈維爾圖書館，今天簽署兩館合作備忘錄（MOU），透過文學交流建立更緊密堅實的情誼。

簽署儀式採兩地同步連線方式進行，哈維爾圖書館館長麥可．贊托夫斯基（Michael Žantovský）及台文館館長林巾力在雙方貴賓見證下，簽下象徵兩館友好之備忘錄。

館方表示，MOU包含兩國文學主題展示、兩館館員與專家交流互訪、出版與專業培訓等多項協議，涵蓋層面廣泛，有助於深化台捷人民彼此認識。

台文館將於明年舉辦捷克文學展，促使更多台灣讀者閱讀捷克首任民選總統，同時也是作家及劇作家的瓦茨拉夫．哈維爾（Václav Havel）的作品。

林巾力致詞時表示，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾，讓他聯想到台灣前輩作家葉石濤，在艱困時代以手上的筆為台灣文學守護微弱的火炬。

駐台灣捷克經濟文化辦事處代表大衛．史坦格（David Steinke）說，書籍所承載的故事，總是可以為自己找到讀者。但如果能有更多文化宣傳和推動，相信能達到更大的效益。

哈維爾圖書館館長麥可．讚托夫斯基提及，台文館的藏品數位化、虛擬博物館、線上展覽都非常值得學習，期待未來有機會辦理駐館活動，促進台、捷作家更深廣的交流。

駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡則分享，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾對台灣的支持是台捷之間重大的里程碑，相信簽署MOU將造就文化方面更豐富的雙邊合作。

台灣與捷克同樣有著從壓抑到奔放的民主奮鬥史，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾長期與台灣友好，曾於聯合國50周年大會的記者會上支持我國入聯；並於2004年訪台。

他的作品《無權力者的權力》、《獄中書簡：致親愛的奧爾嘉》透過翻譯來到台灣，成為台灣認識捷克的途徑，更深深影響一世代的台灣知識分子。