快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

台捷交流再進一步 台文館與捷克帕維爾圖書館今簽MOU

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國立台灣文學館與捷克哈維爾圖書館，今天透過網路共同簽署合作備忘錄，圖為台灣現場。圖／台文館提供
國立台灣文學館與捷克哈維爾圖書館，今天透過網路共同簽署合作備忘錄，圖為台灣現場。圖／台文館提供

台捷交流再進一步，國立台灣文學館與捷克布拉格哈維爾圖書館，今天簽署兩館合作備忘錄（MOU），透過文學交流建立更緊密堅實的情誼。

簽署儀式採兩地同步連線方式進行，哈維爾圖書館館長麥可．贊托夫斯基（Michael Žantovský）及台文館館長林巾力在雙方貴賓見證下，簽下象徵兩館友好之備忘錄。

館方表示，MOU包含兩國文學主題展示、兩館館員與專家交流互訪、出版與專業培訓等多項協議，涵蓋層面廣泛，有助於深化台捷人民彼此認識。

台文館將於明年舉辦捷克文學展，促使更多台灣讀者閱讀捷克首任民選總統，同時也是作家及劇作家的瓦茨拉夫．哈維爾（Václav Havel）的作品。

林巾力致詞時表示，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾，讓他聯想到台灣前輩作家葉石濤，在艱困時代以手上的筆為台灣文學守護微弱的火炬。

駐台灣捷克經濟文化辦事處代表大衛．史坦格（David Steinke）說，書籍所承載的故事，總是可以為自己找到讀者。但如果能有更多文化宣傳和推動，相信能達到更大的效益。

哈維爾圖書館館長麥可．讚托夫斯基提及，台文館的藏品數位化、虛擬博物館、線上展覽都非常值得學習，期待未來有機會辦理駐館活動，促進台、捷作家更深廣的交流。

駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡則分享，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾對台灣的支持是台捷之間重大的里程碑，相信簽署MOU將造就文化方面更豐富的雙邊合作。

台灣與捷克同樣有著從壓抑到奔放的民主奮鬥史，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾長期與台灣友好，曾於聯合國50周年大會的記者會上支持我國入聯；並於2004年訪台。

他的作品《無權力者的權力》、《獄中書簡：致親愛的奧爾嘉》透過翻譯來到台灣，成為台灣認識捷克的途徑，更深深影響一世代的台灣知識分子。

台文館表示，今年將在哈維爾圖書館展出「奔向自由——台灣文學主題特展」，除了展示兩國人民相當有共鳴的人權主題，也橫跨性別與族群議題，充分體現島嶼眾聲喧嘩、多元開放的特色。

國立台灣文學館與捷克哈維爾圖書館，今天透過網路共同簽署合作備忘錄，圖為捷克現場。圖／台文館提供
國立台灣文學館與捷克哈維爾圖書館，今天透過網路共同簽署合作備忘錄，圖為捷克現場。圖／台文館提供

捷克 圖書館 館長

延伸閱讀

2023台北國際書展／沙博爾夫斯基揭秘 從餐桌看大獨裁者史達林、普丁食譜

德國之聲專訪／當選後隨與蔡英文總統通話 捷克總統澄清：是她主動邀請

2023台北國際書展／《獵魔士》作者安傑 薩普科夫斯基見面會 幽默親民老爺爺、魅力滿點

樂壇巨星傳記夯！麥可傑克森姪子要演繹他傳奇一生

相關新聞

台捷交流再進一步 台文館與捷克帕維爾圖書館今簽MOU

台捷交流再進一步，國立台灣文學館與捷克布拉格哈維爾圖書館，今天簽署兩館合作備忘錄（MOU），透過文學交流建立更緊密堅實的...

雲林「雙B計畫」啟用 罩這群人止飢受凍

雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善率領23局處，與多個民間團體合作，透過公部門整合及普查，找出潛在獨老和弱勢，經...

雲林芒果大道進入施工期 部分路段封閉需改道

高鐵雲林站2015年設立至今，周圍居住人口增加，縣府拓寬雲92-1線（芒果大道），加強新舊城區縫合，去年12月24開工至...

神父遺愛飲水思源紀念碑修復 拼貼故事牆見證主愛

天主教聖言會百歲山東籍神父陳錫洵來台，在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教，為改善中埔村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款...

雲林虎尾新舊城 縫合計畫有譜

為強化高鐵雲林站新開發區和虎尾鎮市區的連結，雲林縣府建設連結兩區的建國眷村，立委林文瑞會同營建署長吳欣修等人昨天會勘虎尾...

「波特船」 頻傳意外 嘉縣議員籲制訂管理辦法

近年嘉義縣沿海常見俗稱「波特船」浮具用來遊憩，副議長陳怡岳前年底就提案，要求訂管理辦法，他昨於議會臨時指出，至今仍未見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦