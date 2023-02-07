雲林「雙B計畫」啟用 罩這群人止飢受凍

雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善率領23局處，與多個民間團體合作，透過公部門整合及普查，找出潛在獨老和弱勢，經檢核小組評估後，立即視需要提供及時的居住、食物及保暖等資源。

張麗善表示，雲林人口老化嚴重，65歲以上長者占比19.7％，老化指數排名全國第三，雖多數長者身體功能健康，生活自理不是問題，但獨居的孤老仍可能發生無法及時觸及的問題。

為了健全社會安全網，張麗善提出雙B計畫，已責成各局處，透過業務深入盤點弱勢家戶名單，並逐一勾稽比對，找出最急需的個案，另也提供村里名冊及檢核表單，交由社政、戶政、警消、衛政、村里長、村里幹事進行普查。

張麗善說，當遇到家戶人口異動情形，會有專人主動詢問長者後續照顧規畫，並評估是否符合標準，而一般民眾有相關狀況也可通報，相關資訊及表單可在縣府社會處網站查詢、填寫。