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雲林「雙B計畫」啟用 罩這群人止飢受凍

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善（左五）率領各局處與多個民間團體合作，找出並幫助潛在弱勢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善（左五）率領各局處與多個民間團體合作，找出並幫助潛在弱勢。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善率領23局處，與多個民間團體合作，透過公部門整合及普查，找出潛在獨老和弱勢，經檢核小組評估後，立即視需要提供及時的居住、食物及保暖等資源。

張麗善表示，雲林人口老化嚴重，65歲以上長者占比19.7％，老化指數排名全國第三，雖多數長者身體功能健康，生活自理不是問題，但獨居的孤老仍可能發生無法及時觸及的問題。

為了健全社會安全網，張麗善提出雙B計畫，已責成各局處，透過業務深入盤點弱勢家戶名單，並逐一勾稽比對，找出最急需的個案，另也提供村里名冊及檢核表單，交由社政、戶政、警消、衛政、村里長、村里幹事進行普查。

張麗善說，當遇到家戶人口異動情形，會有專人主動詢問長者後續照顧規畫，並評估是否符合標準，而一般民眾有相關狀況也可通報，相關資訊及表單可在縣府社會處網站查詢、填寫。

張麗善表示，經審核，有房屋修繕需求者，縣府會媒介勞工工會號召木工、鐵工、電工、水泥工、油漆工匠與公益社團介入修繕；食物或保暖物資不足者，則由長青食堂、社區照顧關懷據點、長照服務、實物銀行結合警政資源、民間團體支援，做到防寒（Better_Housing）、防餓（Better_Food）目標。

雲林縣政府23局處整合啟動「雙B計畫」，並與多個民間團體合作，找出並幫助潛在弱勢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府23局處整合啟動「雙B計畫」，並與多個民間團體合作，找出並幫助潛在弱勢。記者陳苡葳／攝影

張麗善 保暖 老化 雲林

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