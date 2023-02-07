聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林「雙B計畫」啟用 罩這群人止飢受凍
雲林縣政府「雙B計畫」今天啟動，縣長張麗善率領23局處，與多個民間團體合作，透過公部門整合及普查，找出潛在獨老和弱勢，經檢核小組評估後，立即視需要提供及時的居住、食物及保暖等資源。
張麗善表示，雲林人口老化嚴重，65歲以上長者占比19.7％，老化指數排名全國第三，雖多數長者身體功能健康，生活自理不是問題，但獨居的孤老仍可能發生無法及時觸及的問題。
為了健全社會安全網，張麗善提出雙B計畫，已責成各局處，透過業務深入盤點弱勢家戶名單，並逐一勾稽比對，找出最急需的個案，另也提供村里名冊及檢核表單，交由社政、戶政、警消、衛政、村里長、村里幹事進行普查。
張麗善說，當遇到家戶人口異動情形，會有專人主動詢問長者後續照顧規畫，並評估是否符合標準，而一般民眾有相關狀況也可通報，相關資訊及表單可在縣府社會處網站查詢、填寫。
張麗善表示，經審核，有房屋修繕需求者，縣府會媒介勞工工會號召木工、鐵工、電工、水泥工、油漆工匠與公益社團介入修繕；食物或保暖物資不足者，則由長青食堂、社區照顧關懷據點、長照服務、實物銀行結合警政資源、民間團體支援，做到防寒（Better_Housing）、防餓（Better_Food）目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言