雲林芒果大道進入施工期 部分路段封閉需改道

高鐵雲林站2015年設立至今，周圍居住人口增加，縣府拓寬雲92-1線（芒果大道），加強新舊城區縫合，去年12月24開工至今，完成測量、整地等前置作業，工程進度約3%，縣府工務處提醒，目前進入施工階段，改建中興橋及廉使分線版橋，請民眾改道。

縣府工務處表示，芒果大道拓寬工程經過2座橋梁，包括舊虎尾營區相接廉使分線上的版橋，以及橫跨農田水利署馬公厝支線的中興橋，馬公厝支線恰逢農田水利署改善渠道，停水期至4月，將優先動工中興橋，接著再施工廉使分線版橋。