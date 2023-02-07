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雲林芒果大道進入施工期 部分路段封閉需改道

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣芒果大道拓寬工程前置作業完成，部分路段施工封閉至7月28日。圖／雲林縣政府提供
雲林縣芒果大道拓寬工程前置作業完成，部分路段施工封閉至7月28日。圖／雲林縣政府提供

高鐵雲林站2015年設立至今，周圍居住人口增加，縣府拓寬雲92-1線（芒果大道），加強新舊城區縫合，去年12月24開工至今，完成測量、整地等前置作業，工程進度約3%，縣府工務處提醒，目前進入施工階段，改建中興橋及廉使分線版橋，請民眾改道。

縣府工務處表示，芒果大道拓寬工程經過2座橋梁，包括舊虎尾營區相接廉使分線上的版橋，以及橫跨農田水利署馬公厝支線的中興橋，馬公厝支線恰逢農田水利署改善渠道，停水期至4月，將優先動工中興橋，接著再施工廉使分線版橋。

縣府工務處表示，配合橋梁施工，即日起至7月28日，第一階段會封閉部分路段，除鄰近農用及住戶外，車輛必須繞道，現場會設置告示牌及交通指引，白天時段也會安排義交，施工期間有施工車輛出入，提醒大家注意封閉路段並改道。

雲林縣芒果大道拓寬工程前置作業完成，部分路段施工封閉至7月28日。圖／雲林縣政府提供
雲林縣芒果大道拓寬工程前置作業完成，部分路段施工封閉至7月28日。圖／雲林縣政府提供
雲林縣芒果大道拓寬工程前置作業完成，部分路段施工封閉至7月28日。圖／雲林縣政府提供
雲林縣芒果大道拓寬工程前置作業完成，部分路段施工封閉至7月28日。圖／雲林縣政府提供

芒果 水利署 雲林

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