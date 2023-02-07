快訊

李文亮逝世三年後：陸疫情全放開的遺忘對抗

神父遺愛飲水思源紀念碑修復 拼貼故事牆見證主愛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供

天主教聖言會百歲山東籍神父陳錫洵來台，在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教，為改善中埔村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款建自來水廠，神父2018年過世，教友倡議重修「飲水思源」紀念碑，感動水公司第五區管理處、雲科大老師及文史工作者，出錢出力，去年修復塵封逾半世紀紀念碑，日前教會聯手小學生及志工營造藝術故事牆，傳述神父愛的故事。

中埔耶穌君王教堂教友傳教協進會主席鐘嘉順說，水公司第五區管理處促成美事，主動拆除部分圍牆，讓紀念碑原址重現，熱心人士積極申請補助，與第五區管理處合作，將把紀念碑周邊圍牆以馬賽克工法，美化成藝術牆，成為新景點、水公司新亮點。

藝術牆美化工程採社區營造精神施作，熱心人士組「飲水思源紀念碑共作團」，為彰顯建自來水廠意義，美化環境，向嘉縣社區規劃師駐地輔導計畫，申請社造計畫，從歷史、美學與社區參與切入，以「飲水思源」紀念碑為主軸提專案計畫，創塑具歷史意義與在地特色。

為擴大社區參與，日前舉辦兒童藝術營，邀請鄰近國小學童拼貼馬賽克，召集志工參與，有各界志工超過50人齊聚中埔教堂，由老師黃靜雯帶領指導，一片片馬賽克瓷磚拼貼構成圖案，再以博士膜固定，最後黏貼紀念碑周圍藝術牆上。

志工們預計完成14個大幅馬賽克圖案，美化場區圍牆。日前天主教嘉義教區領袖訓練營青年學生50多人前來協助拼貼馬賽克，他們徒步走到紀念碑參觀，以行動參與這項有意義社造活動。

鐘嘉順說，神父當年募款45萬元，超過縣府與鄉公所配合款37萬元，當時2萬元可買1甲地，45萬元可買逾20甲地，紀念碑見證政府民間合作，跨宗教國際合作，意義非凡，故事牆營造成文史藝術故事景點，見證主愛。

中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供
天主教聖言會百歲山東籍神父陳錫洵來台，在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教，為改善中埔村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款建自來水廠。圖／鐘嘉順提供
天主教聖言會百歲山東籍神父陳錫洵來台，在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教，為改善中埔村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款建自來水廠。圖／鐘嘉順提供
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供
雲科大老師及文史工作者出錢出力，修復塵封逾半世紀飲水思源紀念碑，修復前斑駁碑文（右）修復後碑體重見天日（左） 。圖／鐘嘉順提供
雲科大老師及文史工作者出錢出力，修復塵封逾半世紀飲水思源紀念碑，修復前斑駁碑文（右）修復後碑體重見天日（左） 。圖／鐘嘉順提供
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供
中埔耶穌君王教堂聯合小學生及志工，營造藝術故事牆拼貼馬賽克。 圖／鐘嘉順提供

中埔 神父

延伸閱讀

陽金公路搶通！水公司取水站增到10處 方便民眾就近取水

陽金公路坍方致金山區268戶停水 水公司設置5處供水站

自來水已關 陽金公路仍見滾滾水流…原來灌溉水路也出事

淨水場遭掩埋…金山高地用戶無水可用 緊急供水管路明完成

相關新聞

三爺溪治水提前竣工 陳建仁主持

為改善台南水患的三爺溪中下游7年治理工程，行政院長陳建仁、市長黃偉哲昨天主持竣工，表示前院長賴清德、蘇貞昌支持納入前瞻計...

神父遺愛飲水思源紀念碑修復 拼貼故事牆見證主愛

天主教聖言會百歲山東籍神父陳錫洵來台，在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教，為改善中埔村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款...

雲林虎尾新舊城 縫合計畫有譜

為強化高鐵雲林站新開發區和虎尾鎮市區的連結，雲林縣府建設連結兩區的建國眷村，立委林文瑞會同營建署長吳欣修等人昨天會勘虎尾...

「波特船」 頻傳意外 嘉縣議員籲制訂管理辦法

近年嘉義縣沿海常見俗稱「波特船」浮具用來遊憩，副議長陳怡岳前年底就提案，要求訂管理辦法，他昨於議會臨時指出，至今仍未見，...

台南社大呼籲 廢止歐欣公司環評

美濃大地震昨天7周年，台南社區大學公開呼籲反思龍崎牛埔要建掩埋場，是風險最高的錯誤選址，該處平均每年抬升2公分，根本不適...

台南太陽能板鋼柱連番倒 全拆除

台南安南區海尾路人行道去年設置約400根太陽能板鋼柱，去年12月遭強風吹倒2根、1月又倒1根，居民昨天發現鋼柱全拆了，讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。