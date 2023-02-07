神父遺愛飲水思源紀念碑修復 拼貼故事牆見證主愛

天主教聖言會百歲山東籍神父陳錫洵來台，在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教，為改善中埔村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款建自來水廠，神父2018年過世，教友倡議重修「飲水思源」紀念碑，感動水公司第五區管理處、雲科大老師及文史工作者，出錢出力，去年修復塵封逾半世紀紀念碑，日前教會聯手小學生及志工營造藝術故事牆，傳述神父愛的故事。

中埔耶穌君王教堂教友傳教協進會主席鐘嘉順說，水公司第五區管理處促成美事，主動拆除部分圍牆，讓紀念碑原址重現，熱心人士積極申請補助，與第五區管理處合作，將把紀念碑周邊圍牆以馬賽克工法，美化成藝術牆，成為新景點、水公司新亮點。

藝術牆美化工程採社區營造精神施作，熱心人士組「飲水思源紀念碑共作團」，為彰顯建自來水廠意義，美化環境，向嘉縣社區規劃師駐地輔導計畫，申請社造計畫，從歷史、美學與社區參與切入，以「飲水思源」紀念碑為主軸提專案計畫，創塑具歷史意義與在地特色。

為擴大社區參與，日前舉辦兒童藝術營，邀請鄰近國小學童拼貼馬賽克，召集志工參與，有各界志工超過50人齊聚中埔教堂，由老師黃靜雯帶領指導，一片片馬賽克瓷磚拼貼構成圖案，再以博士膜固定，最後黏貼紀念碑周圍藝術牆上。

志工們預計完成14個大幅馬賽克圖案，美化場區圍牆。日前天主教嘉義教區領袖訓練營青年學生50多人前來協助拼貼馬賽克，他們徒步走到紀念碑參觀，以行動參與這項有意義社造活動。