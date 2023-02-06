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北港燈會獲IAA金獎 張麗善：只花300萬媲美高雄成績
雲林縣長張麗善今天參加雲林縣官學醫合作連繫平台會議，上台說明執政方向時，不忘宣傳北港燈會，順勢提到北港燈會去年獲國際IAA MUSE金獎，當時只花3百多萬元就有極佳成效，媲美當年花了7億多元，得到國際IAA MUSE銀獎的高雄燈會。
張麗善說，北港是燈會的原鄉，獨樹一幟的巷弄花燈，今年結合光影投射技術，打造現代與傳統結合的燈會；另，在2022年北港燈會拿到國際IAA MUSE金獎，只花3百萬元，媲美花7億元拿到國際IAA MUSE銀獎的高雄燈會，可說是愈在地愈國際。
張麗善也說，有些花燈是為了元宵節特地花錢打造的，但雲林不一樣，今年展出交趾陶大師吳榮「雲」、旅美工藝師蔡爾平「榕樹下」、曾獲IAA MUSE銀獎的林建華老師「紡家」等作品，有11位藝師聯手操刀20組作品，都是值得欣賞的藝術作品，從元宵節一路展到3月12日，歡迎大家到北港賞花燈。
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