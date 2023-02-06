北港燈會獲IAA金獎 張麗善：只花300萬媲美高雄成績

雲林縣長張麗善今天參加雲林縣官學醫合作連繫平台會議，上台說明執政方向時，不忘宣傳北港燈會，順勢提到北港燈會去年獲國際IAA MUSE金獎，當時只花3百多萬元就有極佳成效，媲美當年花了7億多元，得到國際IAA MUSE銀獎的高雄燈會。

張麗善說，北港是燈會的原鄉，獨樹一幟的巷弄花燈，今年結合光影投射技術，打造現代與傳統結合的燈會；另，在2022年北港燈會拿到國際IAA MUSE金獎，只花3百萬元，媲美花7億元拿到國際IAA MUSE銀獎的高雄燈會，可說是愈在地愈國際。