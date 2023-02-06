雲林官學醫會議睽違2年復辦 他開口「用滾的」震驚眾人

雲林縣官學醫合作連繫平台因疫情停辦2年，今天復辦，在中華科技大學雲林校區舉辦今年首場會議，雲林科技大學、虎尾科技大學及環球科技大學校長都發表校內議題，台大醫院雲林分院分享新建工程情形，縣府提出雲林銀光樂活園區、2030雲林產業發展願景、芒果大道及育留才協作提案等議題。

環球科大創校31年，如今被教育部列為專案輔導，校長沈健華在會議中坦言，他現在不是用撐的，而是用滾的，環球創造許多科系，包括觀光餐旅、時尚造型，完善地方教育資源，未來會用兩條腿堅持走下去，第一條是健康照護，第二條是永續觀光，希望大家多給環球一些力量，讓環球科大走得更遠。

雲科大校長楊能舒說，雲科大1991年創校，無論在社區總體營造、地方創生，到SDGs永續議題，都與縣府合作無間，未來會和另2所學校合作，朝永續目標邁進。虎科大校長張信良說，盼3所科技大學投注優質師資，發展永續議題，與縣府、台大醫院雲林分院攜手共進。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，台大醫院在雲林有許多ESG概念，在資源不足地方，找出許多方法解決問題，翻轉醫療營造永續發展，比如疫情時打造六星共照，加速輕重症分流；另，虎尾院區已有百億基金投入，打造高齡醫學暨健康福祉研究中心，也擴建二期園區，提升地方醫療。

縣長張麗善說，雲林面臨高齡及少子化，每年生不如死，去年死亡人口逾8000人，出生人口約4000人，外流人口也超過本縣人口，面臨失智、失能、失醫等問題，有許多事需要做，雲林醫療資源不均，集中在斗六市，大埤鄉平均每萬人分配到1.1名醫師，遠低於全台平均22名醫師，需透過遠距視訊弭平不足。

張麗善也說，已向衛福部申請3億元，打造銀光樂活園區，台大醫院斗六院區門診對面停車場土地變更後，將無償提供台大醫院興辦住宿型長照機構，因應雲林縣超高齡社會來臨；電動車產業園區預計在雲科大南側建置，結合雲科人才發展智慧電動車，翻轉雲林產業人口結構。