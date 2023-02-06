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阿里山腳下種出藍莓開賣 台灣自產水果新奇蹟

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉縣農業處今天表示，農產業者與台大園藝系教授歷經多年努力，在阿里山腳下番路鄉牛埔仔農場種出藍莓，今天開賣，打破藍莓只能進口的刻板印象，是台灣自產水果新奇蹟。

台灣藍莓品牌「山丘藍」6日攜手7-Eleven於台北市華山文創園區舉行記者會，正式宣布全台開賣，嘉義縣政府農業處長許彰敏今天出席記者會祝賀。

許彰敏告訴中央社記者，一般人對阿里山農產的印象，可能只是茶葉或咖啡，非常高興「山丘藍」業者投注大量心血，打破藍莓只能進口的刻板印象，在阿里山丘催生出台灣自產水果的新奇蹟。

嘉縣農業處農林作物科長李秋瑩說，2016年成立的「山丘藍」團隊，與台灣大學園藝暨景觀學系教授李國譚進行產學合作，歷經多年努力，引進美、英等國的種植經驗與技術，克服先天氣候條件與自然環境等變化，在阿里山腳下成功量產藍莓。

李秋瑩說，台灣藍莓的產地就在番路鄉牛埔仔農場，位於阿里山公路旁，臨近有愛情大草園、鄒族逐鹿社區、天長地久吊橋，是嘉義縣熱門的觀光區域。

阿里山 嘉義 園藝

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