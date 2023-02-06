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台電公布雲林區節電冠軍 「節電愛麗絲計畫」是大功臣

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
斗六市長林聖爵（右三）推動節電愛麗絲計畫有成，榮獲雲林縣節電冠軍。圖／台電提供
斗六市長林聖爵（右三）推動節電愛麗絲計畫有成，榮獲雲林縣節電冠軍。圖／台電提供

台電公司今天公布雲林縣節電冠軍，由斗六市公所拔得頭籌，去年夏季共減少493萬4684度，相當於1360戶家庭一年用電量，節電率達20.25%，雲林區處長許一女今天頒獎給市長林聖爵。林聖爵說，節電愛麗絲計畫是大功臣，垃圾車收運時播放節電小撇步深植人心。

許一女說，台電舉辦節電比賽已有10年，至今有442萬戶響應節電活動，去年總節電數約18億度，較前年節電數成長2成，也創下近5年節電總量新高；斗六市今年連續第2年蟬聯行政區節電冠軍，在去年6至9月夏季用電，共節省493萬4684度。

林聖爵說，公所號召市民一起節能減碳，打造「節電愛麗絲計畫」，在垃圾車收運時，播放節電小撇步，讓大街小巷每個人都能聽到；另，也結合在地特色，推出宮廟慶典暨節電宣導，在廟埕設置節電闖關活動及闖關活動，營造節電也很CHILL的歡樂氛圍。

台灣電力公司表示，民眾可踴躍參加節電獎勵活動，每節省1度電即可自登錄日起，各期電費獲得0.6元節電獎勵金，每期獎勵金從84元起跳，一年6期電費單只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金。

節電 斗六 垃圾車

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