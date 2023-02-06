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虎尾新舊城縫合計畫有譜 開發荒廢建國眷村連結舊城區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委林文瑞（右一）會同營建署長吳欣修（右二）踏勘即將完工的虎尾建國1眷，爭取2期計畫接著做。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（右一）會同營建署長吳欣修（右二）踏勘即將完工的虎尾建國1眷，爭取2期計畫接著做。記者蔡維斌／攝影

為強化虎尾高鐵新開發區和市區的連結，雲林縣府積極建設連結兩區的建國眷村，目前眷村工程仍持續進行中，立委林文瑞會同營建署長吳欣修今天下午針對虎尾鎮新舊城區縫合計畫進行會勘，期待透過新舊城的連結，帶動虎尾市區整體發展。

立委林文瑞今天下午邀請營建署長吳欣修、雲林縣政府城鄉發展處、虎尾鎮公所，針對「虎尾鎮新舊城區縫合計畫」進行會勘，林文瑞指出，廣大的建國眷村位於高鐵特定區及虎尾舊市區之間，多年來地方積極推動眷村改建，目的就為了連結虎尾新舊城區，帶動整體發展。

林文瑞說，虎尾建國眷村是台灣中部唯一被列入文資法保護的聚落建築群，原為日本海軍航空隊駐紮，利用該基地訓練年輕飛行員，戰後成為飛官與家屬生活的聚落，屬於台灣極具特色的農村型眷村。

縣府城鄉發展處簡報指出，為保留這段歷史記憶，營建署經補助第1期工程6000萬元，縣府自籌1100萬元合計7100萬元，工程已大致完成，包括眷舍周邊環境清疏、戰備遺構整頓、植栽修剪、排水系統及街道改善、建構遊逛動線、新增照明與景觀等。後續將爭取第2期工程，將著重在綠地基盤的延伸、水綠串聯及虎尾建國2村景觀營造、糖鐵綠廊營造為主要內容，經費約需7200萬元。

林文瑞說，今天會勘主要為讓中央了解地方的用心和努力，希望第2期6000萬元補助能盡速核定，尤其縣府已在周邊進行「芒果大道拓寬」等各項工程，未來可連結建國1、2村，完整串連高鐵新城區，打造虎尾充滿綠意的人文城市。

一行人參觀建國眷村工程後，營建署長吳欣修也表認同，允諾會全力協助完成「虎尾新舊城區縫合計畫」，帶動地方發展。

虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（右二）會同營建署長吳欣修（右三）踏勘即將完工的虎尾建國1眷，並爭取2期計畫。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（右二）會同營建署長吳欣修（右三）踏勘即將完工的虎尾建國1眷，並爭取2期計畫。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（左二）會同營建署長吳欣修（左三）踏勘即將完工的虎尾建國1眷，並聽取建築師說明未來計畫。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（左二）會同營建署長吳欣修（左三）踏勘即將完工的虎尾建國1眷，並聽取建築師說明未來計畫。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷國眷村是連結高鐵特定區和舊城區的區域，目前積極開發修建，近期內完工，已展現眷村風貌。記者蔡維斌／攝影

眷村 高鐵 雲林

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