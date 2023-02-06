崙背特有「跌米籮占卜」習俗 獲列雲林無形文化資產

雲林縣崙背鄉的「水汴頭跌米籮」是每年元宵節水汴頭社區的重要活動，該習俗歷史悠久，更是當地崇賢寺獨有的信仰習俗，水汴頭是詔安客家聚落，務農為主，早年無法預測天候，因居民對崇賢寺觀音佛祖的崇拜，便衍生出使用米籮來卜卦作物收成好壞的習俗，此習俗獲雲林縣府頒授無形文化資產登錄民俗證書

今年元宵節水汴頭崇賢寺依例舉辦「跌米籮占卜問農事」，雲林副縣長謝淑亞及文化觀光處長陳璧君到場並頒授無形文化資產「崙背水汴頭跌(跋)米籮」登錄民俗證書。

陳璧君指出，早年沒有氣象局預測天候條件，水汴頭農民就到崇賢寺用米籮來卜卦作物收成好壞，如果「米籮」站立意味豐收，倒立則是「半收」即收成不會很好，如果是「蓋立」則代表該年農作將「欠收」，這習俗延傳久了，許多外鄉鎮甚或外縣市的民眾也慕名前來問卜，全盛時期廟埕甚至擠滿了問卜的農民，足見早年依賴跌米籮預測農事的盛況。

水汴頭崇賢寺積極延傳這項傳統民俗，更辦理米籮製作研習並以文字、影像紀錄，多年努力下，去年1月獲正式登錄為雲林縣民俗文化資產，只因疫情停辦直至今年才頒授證書。謝淑亞說，崇賢寺卜米籮不僅蘊含信仰的虔誠，更是當地特有傳承140年的習俗，扮演著傳承詔安客家文化的重要角色，能獲無形資產授證是榮耀與喜悅。

崇賢寺主委蕭明賢、崙背鄉長李泓儀指出，跌米籮占卜問農事過程是先拿著米籮向神明膜拜並以金紙過火，說明要問農事項目，再由問事人員拿著米籮從廟後二樓平台，用力將米籮拋向廟前，從廟的屋頂滾落到廟前廣場，再以米籮的正立、倒立、蓋立來判斷未來一年農事的好壞，有點像一般擲筊，但米籮是古早農民用來扛運農作的器物，以此物來問事更有意義，也形成特有的宗教習俗。