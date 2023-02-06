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崙背特有「跌米籮占卜」習俗 獲列雲林無形文化資產

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
問事的人將米籮鮮拋從廟後二樓平台往廟前拋，米籮順著廟的屋頂滾落廟前廣場，再以米籮是正立或倒立來判定未來一年農事順不順利，是崙背客家特有習俗。記者蔡維斌／翻攝
問事的人將米籮鮮拋從廟後二樓平台往廟前拋，米籮順著廟的屋頂滾落廟前廣場，再以米籮是正立或倒立來判定未來一年農事順不順利，是崙背客家特有習俗。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣崙背鄉的「水汴頭跌米籮」是每年元宵節水汴頭社區的重要活動，該習俗歷史悠久，更是當地崇賢寺獨有的信仰習俗，水汴頭是詔安客家聚落，務農為主，早年無法預測天候，因居民對崇賢寺觀音佛祖的崇拜，便衍生出使用米籮來卜卦作物收成好壞的習俗，此習俗獲雲林縣府頒授無形文化資產登錄民俗證書

今年元宵節水汴頭崇賢寺依例舉辦「跌米籮占卜問農事」，雲林副縣長謝淑亞及文化觀光處長陳璧君到場並頒授無形文化資產「崙背水汴頭跌(跋)米籮」登錄民俗證書。

陳璧君指出，早年沒有氣象局預測天候條件，水汴頭農民就到崇賢寺用米籮來卜卦作物收成好壞，如果「米籮」站立意味豐收，倒立則是「半收」即收成不會很好，如果是「蓋立」則代表該年農作將「欠收」，這習俗延傳久了，許多外鄉鎮甚或外縣市的民眾也慕名前來問卜，全盛時期廟埕甚至擠滿了問卜的農民，足見早年依賴跌米籮預測農事的盛況。

水汴頭崇賢寺積極延傳這項傳統民俗，更辦理米籮製作研習並以文字、影像紀錄，多年努力下，去年1月獲正式登錄為雲林縣民俗文化資產，只因疫情停辦直至今年才頒授證書。謝淑亞說，崇賢寺卜米籮不僅蘊含信仰的虔誠，更是當地特有傳承140年的習俗，扮演著傳承詔安客家文化的重要角色，能獲無形資產授證是榮耀與喜悅。

崇賢寺主委蕭明賢、崙背鄉長李泓儀指出，跌米籮占卜問農事過程是先拿著米籮向神明膜拜並以金紙過火，說明要問農事項目，再由問事人員拿著米籮從廟後二樓平台，用力將米籮拋向廟前，從廟的屋頂滾落到廟前廣場，再以米籮的正立、倒立、蓋立來判斷未來一年農事的好壞，有點像一般擲筊，但米籮是古早農民用來扛運農作的器物，以此物來問事更有意義，也形成特有的宗教習俗。

崇賢寺今年特用竹子編製2座寬3.5米、高2.6米約1層樓高的大米籮，元宵節亮相，吸引不少遊客參觀並探索米籮的由來典故。文資科長張力元表示，未來米籮文化將透過各項計畫完善保存和傳承。

崙背崇賢寺製作大型米籮在元宵節亮相供民眾參觀並探索「跌米籮占卜問農事」的歷史由來。記者蔡維斌／翻攝
崙背崇賢寺製作大型米籮在元宵節亮相供民眾參觀並探索「跌米籮占卜問農事」的歷史由來。記者蔡維斌／翻攝
跌米籮占卜問農事後會將所問結果記錄在廟方的黑板上供眾多農民參考，像是目前各廟擲公籤一樣。記者蔡維斌／翻攝
跌米籮占卜問農事後會將所問結果記錄在廟方的黑板上供眾多農民參考，像是目前各廟擲公籤一樣。記者蔡維斌／翻攝
在跌米籮占卜問農事之前，要先拿著米籮膜拜並過火才可開始拋米籮。記者蔡維斌／翻攝
在跌米籮占卜問農事之前，要先拿著米籮膜拜並過火才可開始拋米籮。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣崙背鄉水汴頭崇賢寺跌米籮占卜問農事，是當地延傳百餘年的特有習俗，獲頒列雲林無形文化資產。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣崙背鄉水汴頭崇賢寺跌米籮占卜問農事，是當地延傳百餘年的特有習俗，獲頒列雲林無形文化資產。記者蔡維斌／翻攝
米籮就是早年用來扛運農作蔬果的主要工具。記者蔡維斌／翻攝
米籮就是早年用來扛運農作蔬果的主要工具。記者蔡維斌／翻攝

文化資產 元宵節 雲林

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