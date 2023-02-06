防範長輩走失 嘉市警協助指紋建檔

嘉義市政府警察局推動社區警政、落實社會關懷服務，日前到博仁老人養護中心為身心障礙的長輩們進行「自願同意」指紋建檔，希望日後若有走失情形，都能順利送長輩返家與親人團聚。

警方表示，台灣失智症協會統計2021年12月底台灣失智人口共31萬2166人，占全國總人口1.34%，約每74人即有1人是失智者，協會推估失智人口將逐年成長。失智症患者常因本身記憶力喪失，一旦走失和親友失聯，即便遇到熱心人士將其帶至各地警察機關，若身上未攜帶相關證件或手環等協助辨識身分的物品，警方也很難即時的掌握其身分並聯繫其家屬，最後常常只能安置在社福機構，警察局提供的「自願同意指紋建檔服務」就是為防止上述情形發生。

市警局表示，家中若有失智長輩或有走失之虞之親人，家屬或監護人可以主動聯繫警察局（鑑識科）或分局（偵查隊）申請自願指紋建檔，申請捺印者請檢附身心障礙證明、身分證明文件；各機構（團體）如欲申請團體捺印，市警局可派員到場提供服務，警局官網也有線上預約的功能，民眾可隨時上網預約。