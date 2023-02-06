快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

日治時期台南最高建物是哪棟？文化局出版專書介紹

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
大台南文化資產叢書第9輯《府城守護者：台南合同廳舍的時空記憶》，由台南歷史研究學者，同時也是義消子弟的吳建昇博士撰文，蔚藍文化出版社出版。圖／文資處提供
大台南文化資產叢書第9輯《府城守護者：台南合同廳舍的時空記憶》，由台南歷史研究學者，同時也是義消子弟的吳建昇博士撰文，蔚藍文化出版社出版。圖／文資處提供

日治時期台南最高的建築物是哪一棟？答案是目前位在市區圓環旁的市定古蹟「原台南合同廳舍」、當年用來作為消防之用的「火見樓」，為了讓更多人了解其前世今生，台南市文化資產管理處邀請義消之子吳建昇撰寫，出版《府城守護者：台南合同廳舍的時空記憶》一書，詳細介紹許多人熟悉的建物有許多未知的過往。

文資處表示，位在中西區湯德章紀念公園圓環旁的原台南合同廳舍，設立於1930年，座落在府城地勢最高的鷲嶺之上，6層樓高的塔樓建築，是當時府城最高的建築物，又稱為「火見樓」或「望火樓」。登塔能眺望整個府城市區，在沒有電子通訊科技的年代，是掌握、監控府城火警的重要設施。後來，高塔兩側擴建，形成今日人們熟悉的建築樣貌。

大台南文化資產叢書第9輯《府城守護者：台南合同廳舍的時空記憶》，由台南歷史研究學者，同時也是義消子弟的吳建昇博士撰文，蔚藍文化出版社出版，透過史料梳理及田野調查，呈現原台南合同廳舍及周邊環境的歷史與變遷，也分析其作為台灣1930年代現代主義代表性建築，在建築空間與造型上的特徵，更進一步從城市規劃與發展的角度，探討清領時期至今，「消防」觀念與制度的沿革，以及變遷過程中如何影響台南這座城市的空間紋理擘劃、形塑城市樣貌。

文資處表示，台南合同廳舍目前除了維持長久以來消防單位進駐的機能外，也設置「消防史料館」，期盼讀者在閱讀文字之餘，能造訪台南，實地走入合同廳舍，了解超過80年來守護府城的珍貴時空記憶。

台南 建築 文化資產

延伸閱讀

現役外勤消防員首位！ 田尾消防分隊長蔡欣翰42歲考上司法官

傳童玩節標案疑圖利業者 宜縣府：會進行了解

影／金門養雞場火警雞飛狗跳 消防人員馳速滅火

美術館變身茶花園 新竹縣文化局用5個展覽迎春

相關新聞

美濃大地震6周年 台南社大：歐欣掩埋場是風險最高的錯誤選址

今天是美濃大地震6周年，台南社大今天籲請反思龍崎牛埔歐欣掩埋場，認為是風險最高的錯誤選址，除請副總統賴清德主動與行政院協...

老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年 今年春節遊客終逆勢成長

台南市虎頭埤風景區因疫情衝擊觀光人數少，今年春節連假看到熱絡人潮。台南市政府今天公布過去4年春節虎頭埤遊客人數比較，今年...

台南黃金海岸打造海洋新樂園 預計今年底完工

台南市計畫將黃金海岸打造為海洋新樂園，去年獲得交通部觀光局「重點景區遊憩廊帶」計畫補助硬體建設達1.55億元，今天舉辦地...

北台南家扶百餘萬助學金缺口 外配自強媽媽捐款力挺

開學在即，北台南家扶中心助學金缺口仍達146萬元，今明在台南7處郵局義賣募款，上午更有外配自強媽媽到場捐款及物質，感念當...

影／標榜「不再淹水」 陳建仁主持三爺溪整治竣工典禮

台南水患數十年的三爺溪中下游7年治理工程「提早三年完工」，今天行政院長陳建仁主持竣工典禮。市長黃偉哲、地方各級民代陪同視...

嘉市拓寬人行道 車輛轉彎恐「開上去」！市府這樣改善

嘉義市興業西路去年起人行道重做工程，市議員陳家平指出，人行道拓寬後，機車道消失，釀汽、機車爭搶，且車輛從興業路轉南京路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。