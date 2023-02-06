日治時期台南最高建物是哪棟？文化局出版專書介紹

日治時期台南最高的建築物是哪一棟？答案是目前位在市區圓環旁的市定古蹟「原台南合同廳舍」、當年用來作為消防之用的「火見樓」，為了讓更多人了解其前世今生，台南市文化資產管理處邀請義消之子吳建昇撰寫，出版《府城守護者：台南合同廳舍的時空記憶》一書，詳細介紹許多人熟悉的建物有許多未知的過往。

文資處表示，位在中西區湯德章紀念公園圓環旁的原台南合同廳舍，設立於1930年，座落在府城地勢最高的鷲嶺之上，6層樓高的塔樓建築，是當時府城最高的建築物，又稱為「火見樓」或「望火樓」。登塔能眺望整個府城市區，在沒有電子通訊科技的年代，是掌握、監控府城火警的重要設施。後來，高塔兩側擴建，形成今日人們熟悉的建築樣貌。

大台南文化資產叢書第9輯《府城守護者：台南合同廳舍的時空記憶》，由台南歷史研究學者，同時也是義消子弟的吳建昇博士撰文，蔚藍文化出版社出版，透過史料梳理及田野調查，呈現原台南合同廳舍及周邊環境的歷史與變遷，也分析其作為台灣1930年代現代主義代表性建築，在建築空間與造型上的特徵，更進一步從城市規劃與發展的角度，探討清領時期至今，「消防」觀念與制度的沿革，以及變遷過程中如何影響台南這座城市的空間紋理擘劃、形塑城市樣貌。

文資處表示，台南合同廳舍目前除了維持長久以來消防單位進駐的機能外，也設置「消防史料館」，期盼讀者在閱讀文字之餘，能造訪台南，實地走入合同廳舍，了解超過80年來守護府城的珍貴時空記憶。