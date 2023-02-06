快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年 今年春節遊客終逆勢成長

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝

台南虎頭埤風景區因疫情衝擊觀光人數少，今年春節連假看到熱絡人潮。台南市政府今天公布過去4年春節虎頭埤遊客人數比較，今年比去年春節同期人數增加1萬多人。

市府表示，民或109年疫情剛開始的春節7天連假到虎頭埤遊客共1萬3169人次，110年春節7天連假1萬9886人次，111年春節9天連假2萬3431人次，今年春節10天連假3萬4863人次，人數逐年增加，今年比去年更是增加48％，顯示虎頭埤還有非常多觀光發展潛力。

觀光旅遊局代局長林國華表示，228連假前台南還有不少活動，像是月津港燈節及空山祭展出至2月12日、2023台灣國際蘭展，從3月4日展出至3月19日16天、梅嶺賞螢季預計4月至5月登場、6月緊接著虎頭埤阿勃勒花季，歡迎遊客前來旅遊城市台南，親子同遊，更多台南旅遊景點及活動相關資訊在台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

虎頭埤管理所主任陳宏田表示，新增的地景遊憩場成為最多親子共遊的地方，設施包括有：星月吊椅、綠丘滑草道、大地遊戲丘、圓形圈圈座椅以及不少小朋友喜愛的溜滑梯等，有不少遊客同時也在現場席地野餐，享受親子逍遙時光，園區特別提醒遊客，溜滑梯遊憩設施僅限6歲至12歲小朋友使用，請家長確實遵守遊憩場規則，共同維護遊憩安全。

詳細內容請見虎頭埤風景區官網：https://htp.tainan.gov.tw/

老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝
老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年，今年春節遊客終於逆勢成長。記者周宗禎／翻攝

虎頭埤 台南 春節

延伸閱讀

春節假期台東長照機構零確診 縣府應變窗口續拚

春節消費變春「傑」，中國離經濟復甦不遠？

影／沒公德！春節期間南橫露營留大批垃圾 解說牌被破壞

鈊象 元月「玩」出佳績

相關新聞

美濃大地震6周年 台南社大：歐欣掩埋場是風險最高的錯誤選址

今天是美濃大地震6周年，台南社大今天籲請反思龍崎牛埔歐欣掩埋場，認為是風險最高的錯誤選址，除請副總統賴清德主動與行政院協...

嘉義縣議會今臨時會 國土計畫法議題成議員關注重點

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國土計畫將於114年4月底實施新制，現行區域計畫法將同時走入歷史，國土功能分區圖及...

日治時期台南最高建物是哪棟？文化局出版專書介紹

日治時期台南最高的建築物是哪一棟？答案是目前位在市區圓環旁的市定古蹟「原台南合同廳舍」、當年用來作為消防之用的「火見樓」...

老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年 今年春節遊客終逆勢成長

台南市虎頭埤風景區因疫情衝擊觀光人數少，今年春節連假看到熱絡人潮。台南市政府今天公布過去4年春節虎頭埤遊客人數比較，今年...

台南黃金海岸打造海洋新樂園 預計今年底完工

台南市計畫將黃金海岸打造為海洋新樂園，去年獲得交通部觀光局「重點景區遊憩廊帶」計畫補助硬體建設達1.55億元，今天舉辦地...

北台南家扶百餘萬助學金缺口 外配自強媽媽捐款力挺

開學在即，北台南家扶中心助學金缺口仍達146萬元，今明在台南7處郵局義賣募款，上午更有外配自強媽媽到場捐款及物質，感念當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。