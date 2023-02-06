老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年 今年春節遊客終逆勢成長

台南市虎頭埤風景區因疫情衝擊觀光人數少，今年春節連假看到熱絡人潮。台南市政府今天公布過去4年春節虎頭埤遊客人數比較，今年比去年春節同期人數增加1萬多人。

市府表示，民或109年疫情剛開始的春節7天連假到虎頭埤遊客共1萬3169人次，110年春節7天連假1萬9886人次，111年春節9天連假2萬3431人次，今年春節10天連假3萬4863人次，人數逐年增加，今年比去年更是增加48％，顯示虎頭埤還有非常多觀光發展潛力。

觀光旅遊局代局長林國華表示，228連假前台南還有不少活動，像是月津港燈節及空山祭展出至2月12日、2023台灣國際蘭展，從3月4日展出至3月19日16天、梅嶺賞螢季預計4月至5月登場、6月緊接著虎頭埤阿勃勒花季，歡迎遊客前來旅遊城市台南，親子同遊，更多台南旅遊景點及活動相關資訊在台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

虎頭埤管理所主任陳宏田表示，新增的地景遊憩場成為最多親子共遊的地方，設施包括有：星月吊椅、綠丘滑草道、大地遊戲丘、圓形圈圈座椅以及不少小朋友喜愛的溜滑梯等，有不少遊客同時也在現場席地野餐，享受親子逍遙時光，園區特別提醒遊客，溜滑梯遊憩設施僅限6歲至12歲小朋友使用，請家長確實遵守遊憩場規則，共同維護遊憩安全。

詳細內容請見虎頭埤風景區官網：https://htp.tainan.gov.tw/