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北台南家扶百餘萬助學金缺口 外配自強媽媽捐款力挺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
曾受助家扶的越南籍外配自強母親陳碧鸞，感念當年家扶幫忙，從桃園中壢南下捐款捐物質。圖 ／北台南家扶提供
曾受助家扶的越南籍外配自強母親陳碧鸞，感念當年家扶幫忙，從桃園中壢南下捐款捐物質。圖 ／北台南家扶提供

開學在即，北台南家扶中心助學金缺口仍達146萬元，今明在台南7處郵局義賣募款，上午更有外配自強媽媽到場捐款及物質，感念當年家扶幫忙，過程更添溫馨。

北台南家扶這次與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，在新營、白河、佳里、學甲、善化（中山路）、永康、歸仁等非7郵局同步展開。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，北台南家扶自1990年開始推動助學希望工程計畫，已陸續幫助逾5萬人次兒少升學，新學期預計需要籌措近590萬元助學金協助240位高中職大專生及560名中小學生，目前仍不足146萬元，亟待各界善心人士協助。

響應這次活動，台南郵局除提供輕身體驗洗潔精、MK享樂罐等義賣品，局長黃良江也率員工為家扶兒打氣，六和扶輪社創社社長江幸純率社友專程由中壢南下捐款及提供義賣品。

其中，曾受助家扶的越南籍外配自強母親陳碧鸞，當年為了子女教育，每天工作18小時卻不敢喊累，有次開刀時，社工拎了1隻雞給她補元氣，讓她十分感動，目前生活已脫離困境，這次特地隨六和扶輪社南下捐贈助學金及義賣物資，更讓家扶人員感動不已。

家扶學子沈姵薰感謝郵局多年來提供場地及義賣品挺助學義賣，這次也運用所學手作烘培擠花餅亁、杏仁瓦片等產品現場開賣，希望拋磚引玉喚起更多人參與。

北台南家扶中心籌募助學金，今連兩天在台南7處郵局義賣募款，邀請各界參與。圖 ／北台南家扶提供
北台南家扶中心籌募助學金，今連兩天在台南7處郵局義賣募款，邀請各界參與。圖 ／北台南家扶提供

台南 家扶中心 外配

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