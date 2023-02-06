影／標榜「不再淹水」 陳建仁主持三爺溪整治竣工典禮

台南水患數十年的三爺溪中下游7年治理工程「提早三年完工」，今天行政院長陳建仁主持竣工典禮。市長黃偉哲、地方各級民代陪同視察，期望有效降低淹水威脅，保障沿岸大批民眾生命財產安全。溪旁中華醫事科大校長孫逸民代表師生感謝中央與市政府為師生解除心頭大患。

陳建仁表示，他的媽媽是台南人，老家就在東區東門城附近，三爺溪整治成功，是前院長賴清德、蘇貞昌支持納入中央前瞻基礎建設計畫，中央與地方齊力，讓原本要7年才能完工的工程，能提早3年完成，相當不簡單。

他還特別要曾代理台南市長的行政院秘書長李孟諺起立接受大家掌聲。陳建仁說，李孟諺是水利工程專家，更是三爺溪整治的幕後大功臣，黃偉哲提醒他一定要讓大家知道。

陳建仁指出，最近在立法院提出的3800億元疫後特別條例，除了普發6000元、照顧中小企業及中低收入戶等振興措施，也包含河川整治，目的是加強經濟與社會韌性，盼各界及立委一起支持特別條例及特別預算。

黃偉哲表示，人說介紹產品時要講使用前及使用後的差異，三爺溪整治前和整治後的差異，數據會說話，前年0731豪雨的時雨量和多了107年0823豪雨的將近一倍，但因為三爺溪的整治工程，讓淹水面積縮小了20多倍。

黃偉哲說，整治工程最難的就是把國道1號底下的橋墩工程，在兼顧國道1號交通前提下，增加三爺溪水流排水，達到排洪效果，收尾的8座橋工程，已完成了3座，還有4座橋今年底就會完成。至於抽水站及太子廟中排的工程，大約還有7億元，這項經費也盼大家支持。

市政府表示，三爺溪是台南高雄交界二仁溪主要支流，流經永康、東區、仁德及南區等多個人口密集行政區，因地勢東高西低外加下游段及部分排水支線受迴水影響，過去豪大雨時經常淹水。市府為改善與水利署合作投入分段整治，感謝中央大力支援，工程期程由預計的114年提前至111年底完工，有效改善周邊淹水情形，大幅提升防洪能力，並使周邊人口密集地區與工業區，可以免除淹水噩夢。

水利局說，三爺溪整治納入中央前瞻基礎建設計畫，以萬代橋為界分兩階段整治，第一階段為鯽潭橋至萬代橋，先針對上游人口密集及產業集中區域投入整治，主流2.2公里、支流3.8公里及仁德滯洪池，投入18.84億元，於107年完成整治；第二階段萬代橋下游至二仁溪口，約10.9公里，投入工程費36.7億元、用地費11億元，共計47.7億元，由市府辦理都市計劃變更及用地取得，堤防工程由市政府水利局與水利署第六河川局、第四河川局、第七河川局共同執行完成整治。

水利局指出，配合三爺溪中下游治理工程施工，沿線各跨河橋梁亦配合一併改建，由上游依序有萬代橋、仁德一號橋、洋子下橋、文賢橋、鐵路橋、晉祥橋、永寧橋及鯽魚橋共8座，目前已完成仁德一號橋、洋子下橋、文賢橋3座橋梁的改建，其他橋梁也預定今年完成，鐵路橋則預定於116年完成。