嘉市拓寬人行道 車輛轉彎恐「開上去」！市府這樣改善

嘉義市興業西路去年起人行道重做工程，市議員陳家平指出，人行道拓寬後，機車道消失，釀汽、機車爭搶，且車輛從興業路轉南京路，容易「開上去」凸出的人行道；對此，市府表示，路口處已加裝導標，正在施作的人行道路口也會加裝，不過此設計，應不影響正常通行。

工務處解釋，人行道設計理念以人為本，加寬空間，路口處更為避免以往常見「切西瓜」行為，做得較凸出，都先與交通處研議過，縮減的路面原本屬路肩，不影響正常通行的空間，民眾可能起初不習慣。

不過興業西路自上海路到南京路之間完工後，評價兩極，議員陳家平說，接獲反映，駕駛會感覺「機車道不見了」，汽機車不論是直行或右轉，都可能搶道。

至於路口的人行道，陳家平指出，因為有凸出，夜間車輛從興業路轉南京路，恐會開到上面，恐有安全疑慮，另要譴責有人貪圖方便，居然直接把車停在人行道。

工務處解釋，已於路口人行道，增設黃黑條紋、交通導標，目前興業西路人行道工程，持續往東施工，一次做一個街廓，人行道都會一併加裝標示。