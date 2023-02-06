保麗龍船無法可管 嘉縣副議長陳怡岳籲快訂地方自治法

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，民進黨副議長陳怡岳指出，在2021年12月20日他針對波特船（保麗龍船），提出要訂地方自治法，但至今仍無進展，甚至大年初五發生5艘嘉義縣出發的保麗龍船在雲林外海翻覆，盼縣府文化觀光局及相關單位能盡快訂定。

陳怡岳說，波特船（保麗龍船）在台灣許多藍色公路海域為休閒小船，業者供民眾出租遊憩使用，但常跟漁民爭取海域，甚至看漁民捕魚，相當危險，該船很輕但可開很快，可惜地方自治法毫無進展。

陳怡岳指出，1年多來跟相關單位，都已開過多次會議，在細節上仍沒訂出來，他強調，人民生命是最重要的，不要來旅遊卻玩到死亡，這嘉義縣政府負擔不起，縣長及相關單位應針對此地方自治法趕快訂出來。

翁章梁表示，在他當農委會副主委時，波特船議題就上過新聞，農委會應有做一些限制性處理，對於波特船到底是屬於觀光遊憩或農業漁業部分，會後馬上與文觀局及農業處等相關單位一起釐清了解。

海巡署中部分署日前表示，大年初五1月26日5名落水者，所搭乘的是保麗龍船，非外傳的波特船。保麗龍船或波特船均屬於浮具，並非漁船，且只要不是從港口進出從事捕魚作業，屬於娛樂性質，無違反法規之虞。

海巡人員說，保麗龍船是以保麗龍作為材料，造價較低，不到5萬元就可買到；波特船則多為聚丙烯材質，價格約10萬元，可摺疊方便運送，引進台灣後成為海釣客最愛，這兩種船體重量較輕，出海遇風浪很容易翻覆。