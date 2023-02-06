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保麗龍船無法可管 嘉縣副議長陳怡岳籲快訂地方自治法

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
保麗龍船屬浮具無法規可管，嘉義縣副議長陳怡岳今在第一次臨時會再次請縣府盡快訂定地方自治法。圖／截圖自中華民國空軍臉書
保麗龍船屬浮具無法規可管，嘉義縣副議長陳怡岳今在第一次臨時會再次請縣府盡快訂定地方自治法。圖／截圖自中華民國空軍臉書

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，民進黨副議長陳怡岳指出，在2021年12月20日他針對波特船（保麗龍船），提出要訂地方自治法，但至今仍無進展，甚至大年初五發生5艘嘉義縣出發的保麗龍船在雲林外海翻覆，盼縣府文化觀光局及相關單位能盡快訂定。

陳怡岳說，波特船（保麗龍船）在台灣許多藍色公路海域為休閒小船，業者供民眾出租遊憩使用，但常跟漁民爭取海域，甚至看漁民捕魚，相當危險，該船很輕但可開很快，可惜地方自治法毫無進展。

陳怡岳指出，1年多來跟相關單位，都已開過多次會議，在細節上仍沒訂出來，他強調，人民生命是最重要的，不要來旅遊卻玩到死亡，這嘉義縣政府負擔不起，縣長及相關單位應針對此地方自治法趕快訂出來。

翁章梁表示，在他當農委會副主委時，波特船議題就上過新聞，農委會應有做一些限制性處理，對於波特船到底是屬於觀光遊憩或農業漁業部分，會後馬上與文觀局及農業處等相關單位一起釐清了解。

海巡署中部分署日前表示，大年初五1月26日5名落水者，所搭乘的是保麗龍船，非外傳的波特船。保麗龍船或波特船均屬於浮具，並非漁船，且只要不是從港口進出從事捕魚作業，屬於娛樂性質，無違反法規之虞。

海巡人員說，保麗龍船是以保麗龍作為材料，造價較低，不到5萬元就可買到；波特船則多為聚丙烯材質，價格約10萬元，可摺疊方便運送，引進台灣後成為海釣客最愛，這兩種船體重量較輕，出海遇風浪很容易翻覆。

海巡人員指出，保麗龍船或波特船除人工划行，還可外掛舷外機作為動力來源，沒超過16匹馬力就不算是漁船，為了民眾安全，將加強保麗龍船或波特船的水域安全宣導。若發生危難情事，皆可透過「118」免費服務專線請求協助。

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，副議長陳怡岳針對波特船及保麗龍船，盼縣府盡速訂地方自治法，保障人民安全。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，副議長陳怡岳針對波特船及保麗龍船，盼縣府盡速訂地方自治法，保障人民安全。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，副議長陳怡岳針對波特船及保麗龍船，盼縣府盡速訂地方自治法，保障人民安全。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，副議長陳怡岳針對波特船及保麗龍船，盼縣府盡速訂地方自治法，保障人民安全。記者呂慧瑜／翻攝

保麗龍 海巡署 嘉義

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