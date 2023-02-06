美濃大地震6周年 台南社大：歐欣掩埋場是風險最高的錯誤選址

今天是美濃大地震6周年，台南社大今天籲請反思龍崎牛埔歐欣掩埋場，認為是風險最高的錯誤選址，除請副總統賴清德主動與行政院協調，並請環保署依行政程序法123條廢止歐欣2003年環評，也籲請市府打贏與歐欣的官司。

龍崎牛埔170餘公頃土地已被列為地質公園及自然保留區，但緊鄰的歐欣掩埋場環評依然沒廢棄，雖然經濟部已撤銷歐欣掩埋場的興辦計畫，但依法規定，歐欣的環評是在2003年通過，屬於舊環評，並無15年的限制，除非被撤銷，等於繼續存在；行政院秘書長李孟諺也函覆立委陳椒華，指歐欣掩埋場已無法原計畫開發，台南社大環境小組召集人黃煥彰指，此一函覆等於說，歐欣可另提計畫申請，還會再死灰復燃。

黃煥彰說，2016年0206美濃地震造成維冠金龍大樓倒塌事故，台南各地災情慘重，根0206地震地質調查報告，當時水平位移最大在龍崎國小約7.3公分，垂直位移最大在龍船國，抬升約12.2公分，即南167線道往牛埔里水土保持教室的入口處，此區域存在較深厚的古亭坑泥岩，地震能量在此區得以地表變形方式轉化呈現，也是造成此區域變形劇烈的主因。而地調所最新資料從2016至2021年，歐欣掩埋場182線道每年平均抬升速率約為2公分，為全台抬升速度第2名，僅次國道3號中寮隧道。

他表示，根據經濟部中央地質調查資料顯示，歐欣掩埋場位於古亭坑層是台灣具有高災害性地震的區域，掩埋場場址超過60%屬於地調所公佈的山崩地滑敏感區。黃煥彰表示，2014年歐欣在靈隱寺西側做了水土保持工程，隔年初已部分毀損，後又施工，2018年幾乎全部崩塌毀損。

黃煥彰指出，2003年環評書中規畫原本75公頃掩埋場區已有26公頃畫入地質公園，2010年環保署通過環差報告，規畫41公頃掩埋場址明顯緊鄰地質公園並將地質公園切割成3塊，由此可知歐欣掩埋場址現況與環評及環差的當時差異非常大，環保署基於地質崩塌的風險與保護自然地景的完整性及保護淺山生態方舟等考量，不能對這個事實視而不見，不能對民間要求廢止歐欣環評的訴求漠視不理，應依行政程序法第123條第5項為防止或除去對公益重大危害，廢止歐欣環評。