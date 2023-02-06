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台南182線龍崎段1月3死車禍 1天取締45件違規

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
南警到台南182線道龍崎路段，向往來汽機車宣導行車安全。圖／台南市警察局交通大隊提供
南警到台南182線道龍崎路段，向往來汽機車宣導行車安全。圖／台南市警察局交通大隊提供

台南市182線龍崎路段今年1月發生3起白牌重機摔車造成3人死亡，為防憾事再發生，台南市警察局交通大隊昨天在該路段強力執法，設立多處路檢點、規劃移動式測速照相，共取締45件交通違規，力求減少事故發生。

台南市警察局交通大隊與歸仁警分局，昨天在龍崎區182線道，全日執行取締改裝車及酒駕稽查勤務，總計攔查各式車輛87輛，舉發車輛電系設備擅自變更4件、車輛設備規格不符3件、無適格駕照駕車11件、註銷號牌1件、測速照相26件，共舉發45件違規；另通報環保局辦理改裝排氣管噪音車輛召回檢驗19件，希望防制車禍事故外，並改善當地居民飽受困惱的噪音問題。

交警大隊長周冠輝率員在重機騎士喜愛聚集的咖啡廳宣導「勿超速、勿炫技、勿改裝」，尤其在事故熱點28公里附近，更應謹慎減速通過，在贈送宣導品太陽眼鏡的同時，也請車友若有防制事故相關建議，歡迎反映給警察局或相關單位，一起為守護182線道安全來努力。

台南市警局長廖宗山說，規劃稽查勤務並非為了取締，而是為了提醒駕駛能注意行車安全、減慢行車速度，畢竟山路路況非比平地，有高低差，稍一不慎，憾事就可能發生，請行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景同時，更應遵守交通規則，珍惜生命，尊重當地居民與其他用路人的安寧及安全。

南警到台南182線道龍崎路段，向行經的重機騎士宣導行車安全。圖／台南市警察局交通大隊提供
南警到台南182線道龍崎路段，向行經的重機騎士宣導行車安全。圖／台南市警察局交通大隊提供

台南 交通違規

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