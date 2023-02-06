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今鋒面通過易有雨 南水局擴大人造雨作業

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
南水局及農水署高雄管理處今早把握零星雲系接近南部集水區機會，擴大人工增雨施作範圍。記者林巧璉／翻攝
南水局及農水署高雄管理處今早把握零星雲系接近南部集水區機會，擴大人工增雨施作範圍。記者林巧璉／翻攝

南部水情吃緊，高屏攔河堰目前川流量僅8.9cms。根據中央氣象局預報今天有鋒面通過，各地易有雨，南水局及農水署高雄管理處把握零星雲系接近南部集水區機會，今早擴大人工增雨施作範圍。

南水局表示，今早7點50分南水局同步在曾文水庫、甲仙堰及旗山地區進行人工增雨作業，期望能增加集水區降雨量，挹注曾文水庫蓄水量及提升旗山溪川流量，為台南及高雄地區爭取多一點水資源。

高雄市長陳其邁日前也表示，高雄水情嚴峻，建議經濟部將高雄從正常供水的水情藍燈，調整為提醒的綠燈，節約產業與民生用水，高、屏及台南用水應整體規畫。

繼嘉義、台南水情燈號下修後，經濟部水利署將在明天召開水情會議，審慎評估南部水情。據了解高雄水情燈號將由「水情正常」藍燈轉為「水情提醒」綠燈。

南水局指出，現在春季是天氣變化快速的季節，南水局將持續守視氣象變動資訊，向老天爺多要一點水。同時也會嚴控水庫出水，極力蓄水，同時最佳化調配區域水源運用，增加南部地區備援與整體應變能力。也呼籲各行各業節約用水，社會大眾務必節約用水，養成節水好習慣才是確保用水穩定的王道。

曾文水庫 台南

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