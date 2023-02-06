台南人行道太陽能板鋼柱接連倒塌引黃偉哲不滿 廠商全拆了

台南市安南區海尾路人行道去年設置太陽能板鋼柱，12月遭強風吹倒2根，今年1月又倒1根，安全堪憂，台南市長黃偉哲日前親自率隊視察，要求廠商7天內改善，否則依公共危險罪送辦，昨天有居民發現鋼柱全拆了，在網路開心發文稱讚「市長有魄力」。

海尾路人行道去年12月鋼柱遭強風吹倒2根，上月24日又倒了1根，在地志工爆料，百公斤重的鋼柱竟然僅用6支螺絲打入地磚約5公分，支撐力明顯不足，地方擔心架設太陽能板鋼柱不僅影響生態，更有安全疑慮。

黃偉哲上月30日春節連假結束後上工首日，就率隊前往視察，他發現許多缺失，恐會對當地居民造成立即性危險，並且直指「無法接受這樣的工程品質」，當場責令相關單位限期改善，否則以公共危險罪送辦。工務局在當天就函請廠商在7日內改善，若逾期未辦將終止契約，廠商目前已在期限內先行拆除。

附近居民說，感謝市長展現魄力，回應地方心聲，但也擔心廠商是否會將鋼柱重新架設回去。工務局回應，目前與廠商並未解約，已拆除的鋼架是因施作有公共安全疑慮，要求廠商限期拆除改善，日後是否再重新架設，將會與在地居民進行溝通協調，以達成雙方期待為目標。