黃偉哲展現執行力 海尾路鋼架改善獲居民肯定

日前安南區海尾路人行道兩側豎立約400根鋼柱，但卻出現基礎不牢遭強風吹倒意外。台南市長黃偉哲現場視察當場要廠商改善，居民5日FB發文「真的全拆了，佩服市長魄力」。

發文鄭姓民眾指出，4日趁夜踏查海尾路，發現兩側鋼架都已拆除，感謝市長聽到台江人的呼聲，下方也有民眾留言「至少市長開的支票沒有跳票，執行力還是要給予肯定」。

據了解，鋼架因打入地基深度不足，才會遭強風吹倒，黃偉哲收到消息後隨即要求工務局善盡督導責任；沒想到過不多時再度傳出吹倒消息，讓黃偉哲1月30日親自到現場視察，當場要求工務局函文廠商7日內限期改善，否則依公共危險罪送辦；同時終止契約，並由市府為強制拆除。

市府官員透漏，市長平時工作指示和善，但涉及市民安全事件，態度則十分嚴肅，當天更是難得說重話，如果廠商沒有按照合約要求施工，不排除移送調查，以維護市府信譽並落實市民期盼。

海尾路綠道於2015年植樹，由當時市長賴清德主持通車典禮，成為海尾村示範綠道，生態豐富每每吸引罕見鳥類到訪，是距離市區最近的賞鳥最佳去處。近期豎立約400根鋼柱將綠道圍起，廠商擬裝設太陽能板，日前卻接連發生被強風吹倒意外，引發地方人士對安全疑憂。