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鹽水蜂炮落幕清23噸垃圾 迅速恢復乾淨市容

中央社／ 台南6日電
台南鹽水蜂炮活動5日進入施放最高峰，多座指標性大型炮城陸續施放，其中一座王船造型炮城施放時場面壯觀。 中央社
台南鹽水蜂炮活動5日進入施放最高峰，多座指標性大型炮城陸續施放，其中一座王船造型炮城施放時場面壯觀。 中央社

疫情緩和，鹽水蜂炮恢復以往盛況！南市環保局清晨5時多調派185名清潔人員清理滿地炮屑及垃圾；上午8時完成蜂炮主場及鹽水區主要道路清理，粗估鹽水全區共清理垃圾量達23噸。

過去2年基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，鹽水蜂炮規模較小，僅於鹽水國中操場主炮城施放；今年揮別疫情陰霾，除主炮城也恢復繞境及沿街放蜂炮。

為整理大街小巷炮屑，台南市政府環保局調度白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田、佳里及在地區隊鹽水等12個區隊總計185名清潔隊人力及掃街車、洗街車、山貓及垃圾車等機具整理環境。

台南市長黃偉哲透過新聞稿肯定清潔隊人員盡心盡責與與辛苦付出，善後工作做得快又好，讓鹽水區在8時前完成主要道路清潔，上午11時前恢復全區原有的乾淨整潔，為112年蜂炮活動畫下圓滿句點。

環保局長許仁澤說，這次事前推演恢復沿街施放蜂炮清潔範圍擴大，以及所需人力、機具及工作動線等，並增派六甲、官田、佳里等區清潔隊共20人支援環境清潔善後。事實上不只善後，活動一開始就有區隊清潔人員走動式維護環境，同仁辛苦付出實在難以向外人道。

鹽水蜂炮

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