鹿草圓山宮元宵火馬祭 罕見擲炮台傳統吸引民眾參賽

主祀王孫大使公的嘉義縣鹿草鄉圓山宮，延續曾中斷近一甲子的「放火馬」儀式，昨夜元宵節第三年舉辦「圓山火馬達天廳 神駒載福降祥禎」火馬祭，晚上8點結合傳統擲砲台祈福，焚化65隻大小型放火馬消災祈福解厄禳瘟儀式登場，吸引千名信眾前往參拜。

2021年因新型冠狀病毒疫情影響，廟方決定找回傳統除疫儀式，開啟鹿草圓山宮元宵節「火馬祭」大典。昨夜縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜及圓山宮主委陳日清等人於大殿團拜後，齊力將火馬拉至燒馬場，齊點燃引信。

一瞬間火勢點燃鞭炮，引燃火馬，火炎中火馬神容活現如神駒奔騰，吸引信眾到場觀禮，場面壯觀，放火馬儀式後，接著進行傳統民俗技藝擲炮台，參賽民眾將點燃鞭炮擲進炮台內，引爆裡面的鞭炮，就能獲得整年好運。

陳日清表示，鹿草圓山宮「放火馬」是自清代開始就有的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄所辦，中斷60年後，於2021年再次恢復舉辦，今元宵節焚化總計65隻火馬，期待未來能延續且擴大放火馬民俗文化活動。

陳日清指出，擲炮台是在近2層樓高的空中，吊起紙糊的八角型炮台，炮台內放置爆竹，因砲台洞口不大，能順利投入相當不易，點燃者可獲得廟方準備的大獎；現場在宣布活動開始後，鞭炮從四面八方擲出，砲聲連連，場面熱鬧滾滾。