快訊

NBA／重磅交易！厄文轉戰獨行俠 聯手唐西奇組夢幻後場

郭台銘積極拚曝光 侯友宜減公開行程 2人都傳找上關鍵人物

這兩大事件 今年將讓銀行信用卡寶座排名大搬風

鹿草圓山宮元宵火馬祭 罕見擲炮台傳統吸引民眾參賽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福。記者呂慧瑜／攝影

主祀王孫大使公的嘉義縣鹿草鄉圓山宮，延續曾中斷近一甲子的「放火馬」儀式，昨夜元宵節第三年舉辦「圓山火馬達天廳 神駒載福降祥禎」火馬祭，晚上8點結合傳統擲砲台祈福，焚化65隻大小型放火馬消災祈福解厄禳瘟儀式登場，吸引千名信眾前往參拜。

2021年因新型冠狀病毒疫情影響，廟方決定找回傳統除疫儀式，開啟鹿草圓山宮元宵節「火馬祭」大典。昨夜縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜及圓山宮主委陳日清等人於大殿團拜後，齊力將火馬拉至燒馬場，齊點燃引信。

一瞬間火勢點燃鞭炮，引燃火馬，火炎中火馬神容活現如神駒奔騰，吸引信眾到場觀禮，場面壯觀，放火馬儀式後，接著進行傳統民俗技藝擲炮台，參賽民眾將點燃鞭炮擲進炮台內，引爆裡面的鞭炮，就能獲得整年好運。

陳日清表示，鹿草圓山宮「放火馬」是自清代開始就有的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄所辦，中斷60年後，於2021年再次恢復舉辦，今元宵節焚化總計65隻火馬，期待未來能延續且擴大放火馬民俗文化活動。

陳日清指出，擲炮台是在近2層樓高的空中，吊起紙糊的八角型炮台，炮台內放置爆竹，因砲台洞口不大，能順利投入相當不易，點燃者可獲得廟方準備的大獎；現場在宣布活動開始後，鞭炮從四面八方擲出，砲聲連連，場面熱鬧滾滾。

翁章梁說，元宵節圓山宮重頭戲燒火馬，一年辦得比一年盛大，藉由焚燒火馬帶走壞運，讓好運進來，罕見的傳統文化具有獨特的力量與魅力，希望全台各地遊客也特別前來看這罕見儀式，共同將傳統文化保存、持續延續。

嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福，擲炮台競賽吸引信眾參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福，擲炮台競賽吸引信眾參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福，擲炮台競賽吸引信眾參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福，擲炮台競賽吸引信眾參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉圓山宮元宵節夜晚舉辦火馬祭，今年焚化65隻大小型放火馬消災祈福。記者呂慧瑜／攝影

元宵節 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣第二屆教育博覽會 寓教於樂看見教育新態度

影／柯文哲首點新港奉天宮元宵起馬炮 翁章梁拉他快跑

跨越朴子溪六興橋改建工程8月完工通車 翁章梁視察工地

阿里山英迪格酒店開幕 黃敏惠自曝不選嘉義縣長原因

相關新聞

賴清德訪台南 趕場雲林吃飯擔

昨天元宵節，副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲走訪雲嘉南。賴和台南市長黃偉哲參拜鹽水武廟，讚黃有「一棒接一棒」，但正副議長邱...

鹿草圓山宮元宵火馬祭 罕見擲炮台傳統吸引民眾參賽

主祀王孫大使公的嘉義縣鹿草鄉圓山宮，延續曾中斷近一甲子的「放火馬」儀式，昨夜元宵節第三年舉辦「圓山火馬達天廳 神駒載福降...

嘉市垂楊路槽化線 評估畫整段

嘉義市垂楊路去年11月刨除重鋪後，內側車道畫上黃色槽化線，市府指出，民眾不適應的抱怨反映已少，而垂楊路與國華街口以東路段...

嘉縣教博會 展現特色課程

推廣在地特色優質課程，嘉義縣政府昨天辦第二屆教育博覽會，也頒獎給特色認證計畫績優學校，縣長翁章梁說，老師現在多處於輔導角...

反九崴電廠 台南社群推跨區環境治理

台南市環保、文化團體反對九崴發電廠設在人口密集的安南、安定區交界，推動跨區環境治理運動，促成台江流域社群和安定區鄉親團結...

鹽水炸蜂炮 遊客過癮 估計湧入逾20萬人

2天1夜的台南鹽水蜂炮昨晚進入最高潮，晚間7點武廟神轎分5條路線出發遶境，廟方點燃5座炮城後，沿著遶境路線百餘座炮城同步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。