影／鹽水蜂炮越晚越熱鬧 集中施放區200萬支齊發

台南鹽水蜂炮今晚進入最高潮，晚上7點武廟神轎分5條路線出發遶境，廟方燃放5座炮城後，沿著神轎遶境路線百餘座炮城傾巢而出，不少人慕名來犁蜂炮狂炸刺激，晚間9點鹽水國中集中施放區主炮城現場瀑布焰火，號稱200萬支齊發火樹銀花照亮鹽水夜空，遊客意猶未盡。

擺脫3年來疫情糾葛，今年鹽水蜂炮遶境活動全面解封，循往年安排2天，施放約200多座炮城，透過新光保全設定的GPS定位，只要掃描QRCode，民眾即可掌握不同路線神轎即時位置，昨天已吸引大批遊客體會犁蜂炮掀起前波高潮。

今下午起新營交流道往鹽水市道172線已現大量車流，傍晚更現壅塞，警方交管維持交通，遶境陣頭晚上從武廟前出發，分成5條遶境路線，沿途吸引大批遊客全身包透透尾隨犁蜂炮，武廟前更是寸步難行，估計晚間至少湧入逾20萬人來到鹽水小鎮，

晚間蜂炮重頭戲在鹽水國中集中施放區，晚上9點由市長黃偉哲在鹽水國中施放兔年主炮「大展鴻兔」為活動主題，打造精美花燈炮城，包括高空焰火、瀑布焰火齊發，瞬間照亮鹽水夜空，最大1座炮城有40尺長、3層結構，主炮城一起點燃放蜂，瞬間火樹銀花熱鬧景況。

鹽水國中旁號稱全鹽水最大42尺的「廣福軒」炮城號稱有20萬支，晚上9點多推出馬路引起路人讚嘆，在眾人期待萬件齊發，