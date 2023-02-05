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400架無人機表演北港媽祖飛天 萬人歡呼高空煙火勝過跨年
雲林縣北港朝天宮今年迎兔慶元宵，首度結合科技引進無人機隊，由400架無人架表演精彩的媽祖飛天高空秀，透過科技無人機操作，在夜空中排列出媽祖神像、千里眼、順風耳將軍，還有朝天宮廟景及正殿的年香火，甚至連千萬元打造的祖媽神轎也將升空，圖騰多樣變化無窮。
在無人機精彩演出後，高空煙火秀接著登場，長達28分鐘的無人機+高空煙火，使北港溪的夜空璀璨美麗，萬名觀眾掌聲不斷，接連歡呼「比101跨年煙火還精彩！」。
北港朝天宮今年除有美麗的花燈、藝術燈光秀及媽祖遶境、迎財神，尤其水道頭園區創意市集擠滿人，水光倒影的水上花燈，浪漫無比更是年輕人取景打卡熱點，街頭藝人特技表演，觀眾打賞特別多，北港元宵暝熱鬧滾滾。
昨晚上萬名民眾聚集在廟前大街的觀光大橋四週，橋上橋下人擠人，觀賞無人機隊精彩演出，400架無人機，搭配震撼音樂，在夜空中組合圖騰夢幻變化，尤其Q版的媽祖飛天俯瞰凡間，像在護佑萬民，讓人感動。
機隊隨音樂變換隊形，千里眼順風耳加上朝天宮廟景、萬年香火，連百年神轎也登天，讓人目不暇及，每次隊形變化，總引來無數的歡呼聲，增添元宵喜氣，無人機落幕，高空煙火秀隨之登場，彩麗繽紛炮火升空，炸得天空五彩奪目，再為高空演出掀起高潮。
長達1680秒的無人機加上高空煙火秀，精彩絕倫，萬人驚喜連連歡呼不斷，不少網友更說，今年北港元宵比101跨年還精彩！
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