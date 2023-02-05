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台南鹽水蜂炮人潮現 交通壅塞越晚越熱鬧

聯合報／ 記者謝進盛黃宣翰／台南即時報導
台南鹽水蜂炮人潮現，新營交流道往鹽水市道172線交通壅塞越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮人潮現，新營交流道往鹽水市道172線交通壅塞越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影

2天1夜的台南鹽水蜂炮今晚元宵夜最後一天，擺脫3年來疫情糾葛，今年人潮明顯增加，下午起新營交流道往鹽水市道172線已現大量車流，傍晚更現壅塞，警方交管疏導車流，入夜後估計還有另一波人潮。

據知，2天1夜蜂炮遶境活動，晚間6點半武廟神轎將分5條路線出發遶境，廟方燃放5座炮城後，沿著神轎遶境路線百餘座炮城傾巢而出，晚間9點鹽水國中集中施放區主炮城由4座大炮城組成，總數內藏蜂炮數量約200萬支，預估將掀起最高潮。

配合蜂炮活動，警方今下午3點開始交通疏導管制，市道172線（鹽水區忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區各路口管制汽車進入，市道172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，疏導車輛改道新營工業區，也籲請用路人配合。

台南市政府消防局也提醒民眾，觀賞蜂炮需穿著長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質或真皮手套、布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露，並忌穿羽絨衣及塑膠雨衣等，才能安全體驗蜂炮。

台南市政府表示，除精彩刺激蜂炮，鹽水區還有月津港燈節、月之美術館兩大展覽，邀大家來走逛，探訪在地景點、品嘗美食。

遶境 神轎 台南

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