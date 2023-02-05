嘉義縣第二屆教育博覽會 寓教於樂看見教育新態度
為推廣在地特色優質課程及行銷各校辦學績效，嘉義縣政府今天在永慶高中舉辦第二屆教育博覽會暨111年度特色認證計畫績優學校頒獎；翁章梁表示，教育博覽會集結特色學校，展現教育多元面向，也互相觀摩學習優點，一舉兩得。
翁章梁今天出席與學生互動，玩樂過程輕鬆有趣，博覽會攤位領域橫跨數理、生物、人文、科技等多元應用，學生藉此一展長才；翁章梁逐攤走訪，學生細心領導體驗VR技術、望遠鏡觀測太陽、觀察生物標本等，其中用無人機遙控技術，操控球投籃，圍觀眾人驚呼「好厲害！」
第二屆教育博覽會主題為「嘉教有特色 教育FUN心玩」現場播放嘉縣各特色學校精采的成果影片，也舉行攤位闖關活動，共推出10間手作教室及20攤闖關攤位，參與學生闖關集滿點數，可獲得精美紀念品並參加摸彩。
今天是元宵節又稱小過年，翁章梁與教育處長李美華也於活動中心門口發放5元紅包及湯圓，共度知識與教育的元宵日。翁章梁表示，目前教育著重在啟發天賦與解決問題，老師現在多處於輔導角色並掌握原理給孩子發揮、找資料、提出成果，很高興在博覽會看到教育的新態度。
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