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賴清德、張麗善同框挑飯擔 萬人席地吃飯體驗傳統文化

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
立委劉建國（右二）與副總統賴清德（右三）一起挑飯擔。記者黃于凡／攝影
立委劉建國（右二）與副總統賴清德（右三）一起挑飯擔。記者黃于凡／攝影

雲林縣馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節每5年舉辦一次，因疫情停辦2年，今天時隔8年盛大復辦，上萬人齊聚東勢鄉同安村，副總統賴清德與雲林縣長張麗善一起挑飯擔，體驗雲林廟宇無形文化，在南北旗集合後，大家一起享用油飯、酸菜鴨、米粉等料理。

副總統賴清德、立委劉建國、立委蘇治芬、東勢鄉長張健福挑飯擔合照後，縣長張麗善及立委林文瑞等人也到場與賴清德一起挑飯擔，劉建國則先迴避，未一起合影；今年吃飯擔活動以「傳承」為主軸，號召年輕年輕人回鄉參加，有傳承角色扮演、扛轎體驗、陣頭表演以及遶境祈福等，場面壯觀熱鬧。

副總統賴清德說，今天是元宵節，很高興和大家見面，祝大家新的一年平安順利，在台南久仰馬鳴山吃飯攤之名，比過年還熱鬧，果然名不虛傳，相傳百年歷史，褒忠、東勢都曾出現瘟疫，最終由五年千歲化解，因前2年停辦，今年有更多人來響應，代替蔡英文總統到場，祝福大家身體健康。

縣長張麗善說，歡迎全國民眾來到東勢鄉同安村共襄盛舉，吃飯擔活動因疫情停辦2年，今年在馬鳴山鎮安宮在主委章金樹帶領下，擴大舉辦，也鼓勵民眾自帶餐具，不使用一次性拋棄餐具；如今新冠肺炎災情持續，五年千歲透過元宵節祈安繞境，祈求疫情早日消退。

文觀處長陳璧君表示，馬鳴山五年千歲元宵平安遶境吃飯擔已有百年歷史，是無形文化重要資產，每年祈安繞境走過五股十四庄，祈求民眾平安健康，兼具地方特色及文化典範性，是難得一見的地方盛事，歡迎大家元宵節到東勢鄉同安村吃平安餐。

雲林縣復健青年協進會總幹事林金順說，吃飯擔由褒忠鄉與東勢鄉內五股十四庄輪流舉辦，活動日期是每年元宵節，因疫情關係已停辦2年，庄內居民期盼已久，時隔8年再次復辦，許多年輕人都回鄉參加難得的盛事，一起吃平安餐、保平安。

馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，上萬名民眾齊聚享用油飯等平安餐。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，上萬名民眾齊聚享用油飯等平安餐。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，上萬名民眾齊聚享用油飯等平安餐。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，上萬名民眾齊聚享用油飯等平安餐。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，副總統賴清德（左四）與縣長張麗善（左三）同台。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，副總統賴清德（左四）與縣長張麗善（左三）同台。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，藍綠營政治人物都出席。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，藍綠營政治人物都出席。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮今在東勢鄉遶境祈福，南北旗會合後吃飯擔活動正式開始。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮今在東勢鄉遶境祈福，南北旗會合後吃飯擔活動正式開始。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德（右四）今天到雲林，與縣長張麗善（右三）一起擔飯擔。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德（右四）今天到雲林，與縣長張麗善（右三）一起擔飯擔。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，上萬名民眾齊聚享用油飯等平安餐。記者黃于凡／攝影
馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動今盛大舉辦，上萬名民眾齊聚享用油飯等平安餐。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德（右六）今天到雲林，與縣長張麗善（右五）一起擔飯擔。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德（右六）今天到雲林，與縣長張麗善（右五）一起擔飯擔。記者黃于凡／攝影

元宵節 疫情

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