快訊

泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

嘉市九華山地藏庵復辦元宵寫生賽 上百親子參加

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，超過27年，今天上百名親子，在廟前廣場畫畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，超過27年，今天上百名親子，在廟前廣場畫畫。圖／嘉義市政府提供

嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，至今超過27年，今年數百人參加，元宵節一早齊聚廟前廣場，市長黃敏惠、廟方董事長黃俊森一同分送糖果，給「甜甜鼓勵」；黃俊森說，每10年將比賽前3名畫作集結成冊，還能看到現今知名的畫家，過去參與比賽作品。

廟方表示，今年親子寫生比賽報名踴躍，為鼓勵孩子們參與，凡活動時間報名並繳交作品者，即可獲得地藏王菩薩的100元平安紅包；活動分為幼幼著色組、幼兒園組、國小一和二年級組、國小三和四年級組、國小五和六年級組，並邀請嘉市美術協會多名知名畫家擔任評審老師。

黃敏惠說，看到許多家長牽著孩子的手來寫生，溫馨的情景讓人從元宵節一早就感受到嘉義市的幸福，寫生比賽就是最好的教育，不僅培養孩子們觀察世界的目光，也將美學教育、品格教育與生活結合。

黃敏惠也說，今年廟方與大同國小、蘭潭國中合作，以師生創作的彩繪燈籠裝置藝術點綴廟埕，不僅為孩子們寫生的場景增添繽紛色彩，也讓「真善美」處處融入生活，多年來辦理寫生活動，為「畫都」嘉市增添人文氣息，也讓孩子們心中的藝術種子發芽茁壯。

黃俊森表示，寫生比賽1996年開辦，過去2年因疫情暫緩，今年再度辦理，為鼓勵所有孩子以畫作表達他們眼中觀察的世界，廟方每10年將比賽前3名的畫作集結成冊，很高興在出版的畫冊中看到現今知名的畫家過去參與比賽的作品。

元宵節嘉義市相當熱鬧，嘉義市圓福寺昨晚舉辦燈籠彩繪活動、嘉義市天后宮則辦遶境祈福活動；今天下午，嘉邑東安宮在停辦3年後，恢復舉行「迎福神鬧元宵」，下午2點啟程遶境祈福，關廂境廟的「擲筊得金元寶」決賽也將於下午2點半舉行。

嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（前排左）到場同樂，分送糖果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（前排左）到場同樂，分送糖果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（前排左五）到場同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（前排左五）到場同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（前排中）到場同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（前排中）到場同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（右二）到場同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（右二）到場同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（左）到場同樂，分送糖果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，市長黃敏惠（左）到場同樂，分送糖果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，超過27年，今天上百名親子，在廟前廣場畫畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，超過27年，今天上百名親子，在廟前廣場畫畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，超過27年，今天上百名親子，在廟前廣場畫畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，超過27年，今天上百名親子，在廟前廣場畫畫。圖／嘉義市政府提供

元宵節 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

阿里山英迪格酒店開幕 黃敏惠自曝不選嘉義縣長原因

嘉市最年輕議員成立服務處 跨黨派站台…連市長也來了

盼新內閣支持地方建設 黃敏惠喊話：協助BRT轉型輕軌

除夕黃敏惠慰勞感謝清潔隊員 防垃圾亂丟春節定點收運

相關新聞

賴清德、張麗善同框挑飯擔 萬人席地吃飯體驗傳統文化

雲林縣馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節每5年舉辦一次，因疫情停辦2年，今天時隔8年盛大復辦，上萬人齊聚東勢鄉同安村，副總統賴清...

嘉市九華山地藏庵復辦元宵寫生賽 上百親子參加

嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，至今超過27年，今年數百人參加，元宵節一早齊聚廟前廣場，市長黃敏惠、廟方董事...

台南購物節倒數一個月 黃偉哲今抽出雙車得主

台南購物節倒數第二波抽獎今天在新光三越台南新天地戶外廣場舉行，市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪抽出TOYOTA PR...

佛心海產店老送愛心餐 嘉惠90戶弱勢家庭

在台南新營經營海產店的黃國芳照顧弱勢鄉親，贈送90戶弱勢家庭，6菜1湯暖心又暖胃，鄉親們聞訊更誇讚說，真的是超佛心的老闆...

反九崴發電廠 台南社群推動跨區環境治理運動

台南市環團、文化團體反對九崴發電廠設在人口密集的台史館與安定區，促成台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運...

影／北港黑虎將軍發威「炸街炮」 連炸2公里炮陣超震撼

雲林縣北港兩大廟朝天宮、武德宮今天展開元宵平安遶境，一早陣頭隊伍穿梭街頭遶境，家戶備香案祈求新的一年平安、發財，北港朝天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。