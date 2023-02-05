嘉市九華山地藏庵復辦元宵寫生賽 上百親子參加
嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，至今超過27年，今年數百人參加，元宵節一早齊聚廟前廣場，市長黃敏惠、廟方董事長黃俊森一同分送糖果，給「甜甜鼓勵」；黃俊森說，每10年將比賽前3名畫作集結成冊，還能看到現今知名的畫家，過去參與比賽作品。
廟方表示，今年親子寫生比賽報名踴躍，為鼓勵孩子們參與，凡活動時間報名並繳交作品者，即可獲得地藏王菩薩的100元平安紅包；活動分為幼幼著色組、幼兒園組、國小一和二年級組、國小三和四年級組、國小五和六年級組，並邀請嘉市美術協會多名知名畫家擔任評審老師。
黃敏惠說，看到許多家長牽著孩子的手來寫生，溫馨的情景讓人從元宵節一早就感受到嘉義市的幸福，寫生比賽就是最好的教育，不僅培養孩子們觀察世界的目光，也將美學教育、品格教育與生活結合。
黃敏惠也說，今年廟方與大同國小、蘭潭國中合作，以師生創作的彩繪燈籠裝置藝術點綴廟埕，不僅為孩子們寫生的場景增添繽紛色彩，也讓「真善美」處處融入生活，多年來辦理寫生活動，為「畫都」嘉市增添人文氣息，也讓孩子們心中的藝術種子發芽茁壯。
黃俊森表示，寫生比賽1996年開辦，過去2年因疫情暫緩，今年再度辦理，為鼓勵所有孩子以畫作表達他們眼中觀察的世界，廟方每10年將比賽前3名的畫作集結成冊，很高興在出版的畫冊中看到現今知名的畫家過去參與比賽的作品。
元宵節嘉義市相當熱鬧，嘉義市圓福寺昨晚舉辦燈籠彩繪活動、嘉義市天后宮則辦遶境祈福活動；今天下午，嘉邑東安宮在停辦3年後，恢復舉行「迎福神鬧元宵」，下午2點啟程遶境祈福，關廂境廟的「擲筊得金元寶」決賽也將於下午2點半舉行。
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