台南購物節倒數一個月 黃偉哲今抽出雙車得主

台南購物節倒數第二波抽獎今天在新光三越台南新天地戶外廣場舉行，市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪抽出TOYOTA PRIUS PHV及ALTIS 兩台汽車得主，並在市議員陳怡珍、沈震東、蔡宗豪的共同見證下，分別由黃姓及張姓女子抽中，她們分別在新光三越西門店、金葡萄永康店消費2528元、1585元，成為幸運得主。

黃偉哲表示，台南購物節已進入最後倒數階段，截至目前，購物節會員人數已逾25萬，累積登錄發票金額已達到63億元，獎項更是不斷加碼，活動最大獎將於3月5日於南紡購物中心抽出，消費者只要憑年2月28日前在台南消費滿百元的發票至購物節官網登錄，就有機會入主市政特區內，價值逼近千萬的輕豪宅，除此之外，還有持續加碼送的10萬元現金及1月起周周抽電動機車等好禮大獎，歡迎全台各地的好朋友把握機會，攜家帶眷來台南玩。

經發局長林榮川表示，2022台南購物節活動即將進入尾聲，總獎項超過400個、總獎值超過2千萬元，只要憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎，每消費100元，就可獲1個抽獎序號，2月底前台南各處也精心準備了多種活動，包含11至12日海安商圈思味市集甜點生活日、特色燈節活動如府城普濟燈會、鹽水月津港燈節、龍崎空山祭等，2月28日前來台消費並完成發票登錄，就有機會把各項好禮輕鬆帶回家。

本次加碼抽出3台4K電視以及10萬元現金2組、5萬元現金3組、1萬元現金5組、5千元現金60組等豐富獎項，同時未中獎的抽獎序號，將滾動於下波抽獎，每次抽獎都邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將公布在台南購物節( https://tainanshopping.tw/ )網站，並且會以電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。