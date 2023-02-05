快訊

泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

台南購物節倒數一個月 黃偉哲今抽出雙車得主

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天抽出台南購物節雙車得主。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長黃偉哲今天抽出台南購物節雙車得主。記者鄭惠仁／翻攝

台南購物節倒數第二波抽獎今天在新光三越台南新天地戶外廣場舉行，市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪抽出TOYOTA PRIUS PHV及ALTIS 兩台汽車得主，並在市議員陳怡珍、沈震東、蔡宗豪的共同見證下，分別由黃姓及張姓女子抽中，她們分別在新光三越西門店、金葡萄永康店消費2528元、1585元，成為幸運得主。

黃偉哲表示，台南購物節已進入最後倒數階段，截至目前，購物節會員人數已逾25萬，累積登錄發票金額已達到63億元，獎項更是不斷加碼，活動最大獎將於3月5日於南紡購物中心抽出，消費者只要憑年2月28日前在台南消費滿百元的發票至購物節官網登錄，就有機會入主市政特區內，價值逼近千萬的輕豪宅，除此之外，還有持續加碼送的10萬元現金及1月起周周抽電動機車等好禮大獎，歡迎全台各地的好朋友把握機會，攜家帶眷來台南玩。

經發局長林榮川表示，2022台南購物節活動即將進入尾聲，總獎項超過400個、總獎值超過2千萬元，只要憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎，每消費100元，就可獲1個抽獎序號，2月底前台南各處也精心準備了多種活動，包含11至12日海安商圈思味市集甜點生活日、特色燈節活動如府城普濟燈會、鹽水月津港燈節、龍崎空山祭等，2月28日前來台消費並完成發票登錄，就有機會把各項好禮輕鬆帶回家。

本次加碼抽出3台4K電視以及10萬元現金2組、5萬元現金3組、1萬元現金5組、5千元現金60組等豐富獎項，同時未中獎的抽獎序號，將滾動於下波抽獎，每次抽獎都邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將公布在台南購物節( https://tainanshopping.tw/ )網站，並且會以電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。

台南 發票

延伸閱讀

影／賴清德鹽水武廟參拜 廟方贈「龍筆」祝福心想事成

黃偉哲喊高屏南合作抗旱 陳其邁重申建水資源調度平台

影／「芒神穿鞋」今年雨水少 黃偉哲：南高屏要互相幫忙

台南下營市場迎接元宵 黃偉哲送限量提燈鼓勵大家消費

相關新聞

賴清德、張麗善同框挑飯擔 萬人席地吃飯體驗傳統文化

雲林縣馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節每5年舉辦一次，因疫情停辦2年，今天時隔8年盛大復辦，上萬人齊聚東勢鄉同安村，副總統賴清...

嘉市九華山地藏庵復辦元宵寫生賽 上百親子參加

嘉義市九華山地藏庵在元宵節舉行親子寫生比賽，至今超過27年，今年數百人參加，元宵節一早齊聚廟前廣場，市長黃敏惠、廟方董事...

台南購物節倒數一個月 黃偉哲今抽出雙車得主

台南購物節倒數第二波抽獎今天在新光三越台南新天地戶外廣場舉行，市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪抽出TOYOTA PR...

佛心海產店老送愛心餐 嘉惠90戶弱勢家庭

在台南新營經營海產店的黃國芳照顧弱勢鄉親，贈送90戶弱勢家庭，6菜1湯暖心又暖胃，鄉親們聞訊更誇讚說，真的是超佛心的老闆...

反九崴發電廠 台南社群推動跨區環境治理運動

台南市環團、文化團體反對九崴發電廠設在人口密集的台史館與安定區，促成台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運...

影／北港黑虎將軍發威「炸街炮」 連炸2公里炮陣超震撼

雲林縣北港兩大廟朝天宮、武德宮今天展開元宵平安遶境，一早陣頭隊伍穿梭街頭遶境，家戶備香案祈求新的一年平安、發財，北港朝天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。