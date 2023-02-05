聽新聞
test
0:00 / 0:00
佛心海產店老送愛心餐 嘉惠90戶弱勢家庭
在台南新營經營海產店的黃國芳照顧弱勢鄉親，贈送90戶弱勢家庭，6菜1湯暖心又暖胃，鄉親們聞訊更誇讚說，真的是超佛心的老闆。
黃國芳的布袋海產店迄今已15年，是鹽水獅子會會員，經常參與獅子會公益慈善活動，感受社會仍有許多需要被關懷弱勢家庭，興起舉辦發送愛心餐回饋地方之念，6菜1湯包括油飯、大蝦、鱸魚、香菇雞湯、豬腳、炸排等，選在元宵節舉辦關懷弱勢戶表達祝福，也感謝顧客長期對餐廳的支持。
黃國芳和家人、員工一早備料、下廚料理，用心為弱勢戶準備盛宴，再透過里長通知新營南紙、新南、民榮、南興里約90戶民眾來領取愛心餐，領餐民眾稱讚菜色豐富，黃國芳說，自己能力有限，希望喚起各界歡懷弱勢者。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言