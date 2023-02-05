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佛心海產店老送愛心餐 嘉惠90戶弱勢家庭

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營布袋海產店今送愛心餐， 嘉惠90戶弱勢家庭 。記者謝進盛／攝影
台南新營布袋海產店今送愛心餐， 嘉惠90戶弱勢家庭 。記者謝進盛／攝影

在台南新營經營海產店的黃國芳照顧弱勢鄉親，贈送90戶弱勢家庭，6菜1湯暖心又暖胃，鄉親們聞訊更誇讚說，真的是超佛心的老闆。

黃國芳的布袋海產店迄今已15年，是鹽水獅子會會員，經常參與獅子會公益慈善活動，感受社會仍有許多需要被關懷弱勢家庭，興起舉辦發送愛心餐回饋地方之念，6菜1湯包括油飯、大蝦、鱸魚、香菇雞湯、豬腳、炸排等，選在元宵節舉辦關懷弱勢戶表達祝福，也感謝顧客長期對餐廳的支持。

黃國芳和家人、員工一早備料、下廚料理，用心為弱勢戶準備盛宴，再透過里長通知新營南紙、新南、民榮、南興里約90戶民眾來領取愛心餐，領餐民眾稱讚菜色豐富，黃國芳說，自己能力有限，希望喚起各界歡懷弱勢者。

獅子會 愛心 弱勢家庭

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