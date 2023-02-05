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影／台南鹽水蜂炮重頭戲今晚登場 安全配備千萬不可少

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台南鹽水蜂炮活動重頭戲今天晚上即將熱鬧登場，預計有200多座炮城散布整個鹽水區，民眾只要跟著繞境神轎就可體驗犁炮城的震撼感受。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動重頭戲今天晚上即將熱鬧登場，預計有200多座炮城散布整個鹽水區，民眾只要跟著繞境神轎就可體驗犁炮城的震撼感受。記者劉學聖／攝影

台南鹽水蜂炮活動重頭戲今天晚上即將熱鬧登場，一連2天有鹽水武廟神轎遶境及施放蜂炮，鹽水武廟以「大展鴻兔」為主題打造4座大型LED花燈炮城，今晚9點起在鹽水國中操場集中施放，200萬支蜂炮搭配高空煙火，想挑戰的民眾可下場體驗犁炮城，另有200多座炮城散布整個鹽水區，民眾只要跟在遶境隊伍周遭可近距離感受蜂炮震撼，提醒參加的民眾做好防護，安全帽及厚重衣物一定要準備妥當，同時隨時注意安全。

鹽水武廟表示，名列世界3大民俗慶典的鹽水蜂炮在疫情過後再度開放讓民眾參與，第一天就湧入上萬民眾，今天預計將有更多民眾湧入，今天下午6點半起，鹽水武廟遶境隊伍分成5大路線啟炮出發，於定點收炮，晚上9點起在鹽水國中操場集中施放區，4座花燈炮城將同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火，將是視覺聽覺一大震撼享受。觀賞蜂炮需穿著長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質或真皮手套、布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露，並忌穿羽絨衣及塑膠雨衣等，才能安全體驗蜂炮。

台南市政府表示，除了精彩刺激的蜂炮，鹽水區還有月津港燈節、月之美術館兩大展覽，邀大家來走逛，探訪在地景點、品嘗美食，過富有在地特色的元宵節。

配合蜂炮活動，警方今下午3點開始交通疏導管制，市道172線（鹽水區忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區的各路口管制汽車進入，市道172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，將疏導車輛改道新營工業區，請民眾提前出發並配合改道。

台南鹽水蜂炮活動重頭戲今天晚上即將熱鬧登場，預計有200多座炮城散布整個鹽水區，民眾只要跟著繞境神轎就可體驗犁炮城的震撼感受。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動重頭戲今天晚上即將熱鬧登場，預計有200多座炮城散布整個鹽水區，民眾只要跟著繞境神轎就可體驗犁炮城的震撼感受。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動重頭戲今天晚上即將熱鬧登場，預計有200多座炮城散布整個鹽水區，民眾只要跟著繞境神轎就可體驗犁炮城的震撼感受。記者劉學聖／攝影
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