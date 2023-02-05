快訊

濃霧特報！桃園能見度不足200公尺 新竹苗栗能見度也差

奪走哈利王子「第一次」的女人出面了！承認不該發生

好美！ 雪山年後率先下雪 銀白色世界影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反九崴發電廠 台南社群推動跨區環境治理運動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運動。圖／台南社大台江分校提供
台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運動。圖／台南社大台江分校提供

台南市環團、文化團體反對九崴發電廠設在人口密集的台史館與安定區，促成台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運動，今到安定許中營拜年，將合作策辦廟口「社區微光」希望講座，要共同討論、設計、改變未來，共創希望的大台江生活圈。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，台史館自救會、台江文化促進會、十三佃耆老鄭新讚、東和里長曾靖凱、台南市教師產業工會秘書長黃銀姝等人，今天前往安定區許中營拜年，受到中榮里長翁炳煙、社區發展協會理事長鄭良興及鄉親的熱烈歡迎，大家獲得初步共識，將結合中榮里社區微光講座、台江流域公民會議，共同合作策辦從國土計畫、流域治理、社區營造、環境藝術策展等主題，探討南科、安定、安南、新市、永康區域發展希望，共構成綠色城市；特別是結合台灣山海圳國家綠道、灣港滯洪池，發展安順寮排水線及六塊寮排水線綠道，連結台史館、安南醫院與安定、南科、大洲、鹽行，進行水岸縫合、藍綠生態綠廊道營造，希望能為營造大台南綠色城市奠下發展基礎。

耆老鄭新讚表示，看到台江與安定兩地鄉親共同合作廟口「社區微光」講座，守護家園，推動東台江與安定、新市、永康跨域的環境治理運動，展現台南人公民意識與能量，令人期待，希望藉此能將台史館、安定、南科、鹽行、山海圳國家綠道共構的大台南市中心區，營造成文化、生態、科技共榮的綠色城市。

中榮里長黃炳煙指出，此次能夠和台江流域社群共同合作策辦廟口「社區微光」希望講座，相信對在地社區很有幫助，希望匯聚各界人才經驗與知識，共同照亮未來。

台江文化促進會理事長黃玉坤很高興台江與安定鄉親共同合作廟口「社區微光」希望講座，認識鼎臍塭、灣港等台江鄉土人文，探討區域發展公共議題及凝聚發展願想，立意良善，實屬難得；同時，擴大公民團體聯結討論，形塑有利地方發展的良善建議，反映給政府，點點微光，終匯聚成閃耀的希望。

台史館自救會陳明惠老師表示，近期九崴發電廠爭議，對台南居民造成極大衝擊，但這也激起台南人對這塊土地的深厚情感與向心力。「社區微光」希望講座將從九崴發電廠爭議為背景，透過百年城市發展、環境議題、考古、生態與城市美學等面向，以一系列開放講座形式，帶領民眾重新思考這塊土地，與它未來可能發展的面貌，以期建立政府、人民與環境共好的三贏局勢。

延伸閱讀

H鋼柱一吹就倒！反南市海尾路種電 環團擔心台江有第2個太陽

內門廟口350桌「俗又大碗」 妙齡女：結婚當然選辦桌

影／又是他！廟口粉腸老闆3搶大甲鎮瀾宮頭香 抱回1.8萬金媽祖

台南阿嬤阿公畫台江 創作建庄2百年紀念年曆

相關新聞

影／北港黑虎將軍發威「炸街炮」 連炸2公里炮陣超震撼

雲林縣北港兩大廟朝天宮、武德宮今天展開元宵平安遶境，一早陣頭隊伍穿梭街頭遶境，家戶備香案祈求新的一年平安、發財，北港朝天...

到台南看水豚店長賣萌 再帶盒美味豆塔伴手禮

美味甜食帶來小確幸的魔力，加上真實的呆萌水豚近在眼前，簡直把心融化了，這是全台第一家領有展演證的水豚甜點店，「MOGU KABI豆塔專賣店」位於台南市東區，以老屋改建的白色房子很有型，看水豚君吃東西很療癒，夏威夷豆塔跟水果塔更是一吃驚豔，送禮絕對有話題！

反九崴發電廠 台南社群推動跨區環境治理運動

台南市環團、文化團體反對九崴發電廠設在人口密集的台史館與安定區，促成台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運...

影／賴清德鹽水武廟參拜 廟方贈「龍筆」祝福心想事成

副總統賴清德今上午在台南市長賴清德等人陪同下，前往鹽水武廟參拜，參訪月津港燈節，受到鄉親熱情歡迎。賴清德祈求關聖帝君庇佑...

嘉市垂楊路內側槽化線擬全段都畫 議員點出這問題

嘉義市垂楊路去年11月刨除重鋪後，內側車道畫上黃色槽化線，市府指出，為避免左轉車遭後方追撞，近期抱怨的反映已少，而垂楊路...

影／柯文哲首點新港奉天宮元宵起馬炮 翁章梁拉他快跑

嘉義縣新港奉天宮癸卯年元宵祈安遶境，今年恢復在元宵節當日舉行，民眾黨主席柯文哲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及大甲鎮瀾宮董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。