反九崴發電廠 台南社群推動跨區環境治理運動

台南市環團、文化團體反對九崴發電廠設在人口密集的台史館與安定區，促成台江流域社群與安定區鄉親團結合作，推動跨區環境治理運動，今到安定許中營拜年，將合作策辦廟口「社區微光」希望講座，要共同討論、設計、改變未來，共創希望的大台江生活圈。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，台史館自救會、台江文化促進會、十三佃耆老鄭新讚、東和里長曾靖凱、台南市教師產業工會秘書長黃銀姝等人，今天前往安定區許中營拜年，受到中榮里長翁炳煙、社區發展協會理事長鄭良興及鄉親的熱烈歡迎，大家獲得初步共識，將結合中榮里社區微光講座、台江流域公民會議，共同合作策辦從國土計畫、流域治理、社區營造、環境藝術策展等主題，探討南科、安定、安南、新市、永康區域發展希望，共構成綠色城市；特別是結合台灣山海圳國家綠道、灣港滯洪池，發展安順寮排水線及六塊寮排水線綠道，連結台史館、安南醫院與安定、南科、大洲、鹽行，進行水岸縫合、藍綠生態綠廊道營造，希望能為營造大台南綠色城市奠下發展基礎。

耆老鄭新讚表示，看到台江與安定兩地鄉親共同合作廟口「社區微光」講座，守護家園，推動東台江與安定、新市、永康跨域的環境治理運動，展現台南人公民意識與能量，令人期待，希望藉此能將台史館、安定、南科、鹽行、山海圳國家綠道共構的大台南市中心區，營造成文化、生態、科技共榮的綠色城市。

中榮里長黃炳煙指出，此次能夠和台江流域社群共同合作策辦廟口「社區微光」希望講座，相信對在地社區很有幫助，希望匯聚各界人才經驗與知識，共同照亮未來。

台江文化促進會理事長黃玉坤很高興台江與安定鄉親共同合作廟口「社區微光」希望講座，認識鼎臍塭、灣港等台江鄉土人文，探討區域發展公共議題及凝聚發展願想，立意良善，實屬難得；同時，擴大公民團體聯結討論，形塑有利地方發展的良善建議，反映給政府，點點微光，終匯聚成閃耀的希望。

台史館自救會陳明惠老師表示，近期九崴發電廠爭議，對台南居民造成極大衝擊，但這也激起台南人對這塊土地的深厚情感與向心力。「社區微光」希望講座將從九崴發電廠爭議為背景，透過百年城市發展、環境議題、考古、生態與城市美學等面向，以一系列開放講座形式，帶領民眾重新思考這塊土地，與它未來可能發展的面貌，以期建立政府、人民與環境共好的三贏局勢。