影／北港黑虎將軍發威「炸街炮」 連炸2公里炮陣超震撼

雲林縣北港兩大廟朝天宮、武德宮今天展開元宵平安遶境，一早陣頭隊伍穿梭街頭遶境，家戶備香案祈求新的一年平安、發財，北港朝天宮以百年「犁炮」炸轎聞名全國列屬台灣三大炮，武德宮今年創新推出「街炮」，鞭炮佈滿幾條街，神轎一路行走在炮陣中，長達約兩公里的炮陣一炸就是20分鐘，震撼無比，成為今年鬧元宵新創舉。

每年元宵節北港朝天宮依慣例舉行示宵平安遶境，國內財神祖廟的北港武德宮也同步進行財神遶境，媽祖護平安、財神佑財運，兩大廟同時出巡，保估萬民平安發財，成為北港元宵一大廟會盛事，每年吸引愈多民眾到北港慶元宵。

今天上午朝天宮媽祖陣頭神轎出廟，展開百年傳統「犁轎」，一座座神轎在炮堆出緩緩出廟，和鹽水蜂炮、炸寒單爺列屬台灣元宵三大炮的北港媽祖「犁轎」也同時展開，神轎一出廟就炸不停，吸引大批遊客觀賞。

朝天宮說，犁炮是早年農業社會，務農人家放鞭炮敬神，因施放鞭炮量大，用香一個個引燃鞭炮，速度太慢，尤其早年笨港發展成為國內農產集散中心，商業逐漸發達，每年媽祖出巡施放鞭炮量愈大，尤其北港有鞭炮「愈放愈興旺」的風俗，有人就以犁田用的鐵犁，在火爐上烤紅，成排的鞭炮從烤紅的鐵犁一劃引燃便拋向轎底，速度快又震撼，後來演變把大批鞭炮放在轎底「炸轎」，尉為國內迎神賽會一大特色。

今天上午北港武德宮財神爺也在「黑虎將軍」護衛下出廟，武德宮「黑虎將軍」是財神座騎，也是求財添運的象徵，通常媽祖廟的虎將軍以黃色虎皮為主色，但武德宮黑虎將軍與象不同，以黑色系為主色，包括神轎、轎伕服飾及車輛均以黑色系為主色。

武德宮神轎出廟後沿著大同路、義民路，一路鋪滿鞭炮，使北港市區道路宛如一條紅紅的鞭炮街，當神轎隊進入市區，引燃「街炮」，黑虎將軍神轎走進炮陣中，一路援援推進，「街炮」延綿約兩里，一次炸開硝煙迷漫，整條長街竄起炮煙，震天價響，一炸就是20分鐘，神轎隊無視於炮火，不閃不躲，一路炸到底，讓許多遊客大開眼界，連呼神勇。

由於黑虎將軍是一條街一條街整街炸，連不少熟悉炸轎的北港人，以為是炮場的鞭炮被炸，也紛紛跑出屋外來看，方知原來黑虎將軍到來，趕緊備香膜拜迎財神，「街炮」也成為黑虎將軍出巡創舉，有人笑說是虎將軍發威。