嘉市垂楊路內側槽化線擬全段都畫 議員點出這問題

嘉義市垂楊路去年11月刨除重鋪後，內側車道畫上黃色槽化線，市府指出，為避免左轉車遭後方追撞，近期抱怨的反映已少，而垂楊路與國華街口以東路段，預計5月重鋪，將考量比照畫槽化線；有議員認為，車流量大時，內側車道變空的，「形同少1個車道」，盼再改善。

市府交通處認為，垂楊路新民路到啟明路，都是3線道，內側車道的直行車，到路口遇上車輛等待左轉，本來就要切出去，所以槽化線是保護左轉車，避免從後被撞，不過畫線之後，內側對於直行車確實比較沒作用。

交通處指出，垂楊路從新民路到國華街，去年11月重鋪、畫上槽化線後，起初民眾不了解用意，至今近3個月，幾乎已沒接獲不滿的意見，會評估交通效率、事故件數等數據，決定國華街以東路段是否比照畫線。

基層交通警員說，垂楊路車流少時，交通情況跟畫槽化線之前差不多，不過上、下班尖峰時段，有感覺比較塞車。

議員陳家平指出，過年期間垂楊路車流大時，中、外線車道塞車，內側車道反而是空的，連BRT公車除了進站外，都要切到中或外線，「實質上少一個車道」；他說，有的路口不能左轉，就會整段內側車道畫槽化線，可研議是否不用畫那麼長。