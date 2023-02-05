快訊

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

經典賽／大谷翔平3月1日返日 秀二刀流「沒有限制」

嘉市垂楊路內側槽化線擬全段都畫 議員點出這問題

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平認為，垂楊路內側車道畫完槽化線後，車多時變成空蕩蕩，形同少一個車道。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市議員陳家平認為，垂楊路內側車道畫完槽化線後，車多時變成空蕩蕩，形同少一個車道。圖／嘉義市議員陳家平提供

嘉義市垂楊路去年11月刨除重鋪後，內側車道畫上黃色槽化線，市府指出，為避免左轉車遭後方追撞，近期抱怨的反映已少，而垂楊路與國華街口以東路段，預計5月重鋪，將考量比照畫槽化線；有議員認為，車流量大時，內側車道變空的，「形同少1個車道」，盼再改善。

市府交通處認為，垂楊路新民路到啟明路，都是3線道，內側車道的直行車，到路口遇上車輛等待左轉，本來就要切出去，所以槽化線是保護左轉車，避免從後被撞，不過畫線之後，內側對於直行車確實比較沒作用。

交通處指出，垂楊路從新民路到國華街，去年11月重鋪、畫上槽化線後，起初民眾不了解用意，至今近3個月，幾乎已沒接獲不滿的意見，會評估交通效率、事故件數等數據，決定國華街以東路段是否比照畫線。

基層交通警員說，垂楊路車流少時，交通情況跟畫槽化線之前差不多，不過上、下班尖峰時段，有感覺比較塞車

議員陳家平指出，過年期間垂楊路車流大時，中、外線車道塞車，內側車道反而是空的，連BRT公車除了進站外，都要切到中或外線，「實質上少一個車道」；他說，有的路口不能左轉，就會整段內側車道畫槽化線，可研議是否不用畫那麼長。

市府工務處表示，和交通處一起爭取中央補助道路重鋪經費，條件包括必須「設左轉專用車道」，不過垂楊路無法像比較大的路口，改善分隔島，做出實質專用車道空間，所以用標線型管理的手法；陳家平認為，市府可將遇上的問題反映給中央。

嘉義市垂楊路從新民路到國華街口，重鋪後在內側畫槽化線，國華街以東路段，預計5月起重鋪。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊路從新民路到國華街口，重鋪後在內側畫槽化線，國華街以東路段，預計5月起重鋪。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊路從新民路到國華街口，重鋪後在內側畫槽化線，國華街以東路段，預計5月起重鋪。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊路從新民路到國華街口，重鋪後在內側畫槽化線，國華街以東路段，預計5月起重鋪。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員陳家平認為，垂楊路內側車道畫完槽化線後，車多時變成空蕩蕩，形同少一個車道。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市議員陳家平認為，垂楊路內側車道畫完槽化線後，車多時變成空蕩蕩，形同少一個車道。圖／嘉義市議員陳家平提供

車道 議員 塞車

延伸閱讀

台灣景觀大獎出爐 嘉市獲年度傑出獎最高殊榮

影／為男人吃醋？嘉市某私校疑女學生搧同窗巴掌 校方啟動輔導機制

嘉市最年輕議員成立服務處 跨黨派站台…連市長也來了

中職／嘉市棒球場這2隊有望辦主場賽 中華隊先在這打熱身賽

相關新聞

到台南看水豚店長賣萌 再帶盒美味豆塔伴手禮

美味甜食帶來小確幸的魔力，加上真實的呆萌水豚近在眼前，簡直把心融化了，這是全台第一家領有展演證的水豚甜點店，「MOGU KABI豆塔專賣店」位於台南市東區，以老屋改建的白色房子很有型，看水豚君吃東西很療癒，夏威夷豆塔跟水果塔更是一吃驚豔，送禮絕對有話題！

嘉市垂楊路內側槽化線擬全段都畫 議員點出這問題

嘉義市垂楊路去年11月刨除重鋪後，內側車道畫上黃色槽化線，市府指出，為避免左轉車遭後方追撞，近期抱怨的反映已少，而垂楊路...

影／柯文哲首點新港奉天宮元宵起馬炮 翁章梁拉他快跑

嘉義縣新港奉天宮癸卯年元宵祈安遶境，今年恢復在元宵節當日舉行，民眾黨主席柯文哲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及大甲鎮瀾宮董...

水仙花展慶元宵 台南市大觀音亭暨祀典興濟宮好熱鬧

元宵節也是民間祭拜的天官大帝聖誕，台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今起在廟內舉辦「天官賜福、喜慶元宵水仙花展」，展期至...

故宮南院 青銅鼎及羅漢展登場

故宮博物院新任院長蕭宗煌昨在故宮南院主持青銅鼎及羅漢展開幕儀式，針對南院定位及未來願景表示，南院興建是為文化平權，已成南...

白沙屯媽 預計2月17日抵朝天宮

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香預計本月17日抵達雲林北港朝天宮，已逾10萬人報名，萬泰科技捐贈70萬片所生產的銀銅鈦口罩與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。