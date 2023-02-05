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鹽水蜂炮開炸 神轎遶境保平安

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南鹽水蜂炮活動昨天熱鬧登場，蜂炮火光四射，震撼刺激。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮活動昨天熱鬧登場，蜂炮火光四射，震撼刺激。記者劉學聖／攝影

台南鹽水蜂炮活動昨天熱鬧登場，一連2天有鹽水武廟神轎遶境及施放蜂炮，鹽水武廟以「大展鴻兔」為主題打造4座大型LED花燈炮城，今晚9點起在鹽水國中操場集中施放，200萬支蜂炮搭配高空煙火，想挑戰的民眾可下場體驗犁炮城，另有200多座炮城散布整個鹽水區，在遶境隊伍周遭可近距離感受蜂炮震撼，提醒參加的民眾做好防護。

市長黃偉哲昨天一早與地方人士在鹽水武廟參加啟炮活動，上神轎花車撒糖果，宣告台南年度精彩民俗登場，搭配神轎遶境祈求「去除瘟疫、庇佑平安」。

黃偉哲說，除精彩刺激的蜂炮，鹽水區還有月津港燈節、月之美術館兩大展覽，邀大家來走逛，探訪在地景點、品嘗美食，過富有在地特色的元宵節

鹽水武廟打造4座大型LED花燈炮城，昨天登記參加主場的炮城99座，另有200多座炮城散布整個鹽水區，各處都能讓民眾感受刺激的蜂炮體驗。

今天下午6點半起，鹽水武廟遶境隊伍分成5大路線啟炮出發，於定點收炮，晚上9點起在鹽水國中操場集中施放區，4座花燈炮城將同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火，將是視覺聽覺一大震撼享受。

民政局表示，名列世界3大民俗慶典的鹽水蜂炮現場有專業消防、醫療人員進駐，隨時注意情況並提供協助，提醒民眾做好防護，戴有護目鏡的全罩式安全帽、脖子圍上棉質濕毛巾，以免蜂炮竄入。

民政局強調，觀賞蜂炮需穿著長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質或真皮手套、布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露，並忌穿羽絨衣及塑膠雨衣等，才能安全體驗蜂炮。

配合蜂炮活動，警方今下午3點開始交通疏導管制，市道172線（鹽水區忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區的各路口管制汽車進入，市道172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，將疏導車輛改道新營工業區，請民眾提前出發並配合改道。

警方建議，汽機車不要停在鹽水街道，以免遭蜂炮破壞、引發火災，可停放鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚。

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